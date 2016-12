Konstanz An jeder Ecke kann man Shampoo kaufen: So viele Drogerien hat Konstanz

Spätestens seit der Scala-Schließung ist die Anzahl der Drogeriemärkte in Konstanz ein großes Thema. Jetzt soll es noch einer mehr werden. Doch wie viele Geschäfte, in denen man Shampoo, Duschgel oder Seife kaufen kann, gibt es eigentlich in der Stadt? Wir haben eine Übersichtskarte erstellt. Dort finden Sie neben schon bestehenden Märkten auch die geplanten Filialen.

Wer in Konstanz auf die Suche nach Shampoo, Schminke oder Haargel ist, muss nicht weit laufen. Überall in der Stadt gibt es Drogerien, das Angebot ist riesig. Aber damit ist es offenbar noch nicht genug. Wie der SÜDKURIER erfahren hat, plant die Drogeriemarkt-Kette dm schon wieder eine neue Filiale - und zwar in der Kreuzlinger Straße. Es wäre die sechste dm-Filiale - und dm ist nicht der einzige Anbieter von Drogerieartikeln in der Stadt.Das Thema dm-Filiale hatte zuletzt in der Stadt für viel Aufregung gesorgt, als es um die Schließung des Scala-Kinos ging. Dort, wo einst Filme über die Leinwand flimmerten, soll künftig ein dm aufmachen.Knapp 300 Meter weiter ist der nächste Laden der Kette, schräg gegenüber gibt es die Drogerie Müller. Und so finden sich in der Altstadt jede Menge Geschäfte, in denen man sich mit Drogerieartikeln eindecken kann. Hinzu kommen etwa Parfümerien mit ähnlichem Angebot. Wie dicht die schon bestehenden und geplanten Drogerien im Stadtgebiet liegen, sehen Sie auf der Übersichtskarte: