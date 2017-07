Konstanz Am Samstag ist Welturaufführung: Britischer Komponist setzt das Stadtbild von Konstanz in Töne um

Am Samstag ist Welturaufführung: Britischer Komponist setzt das Stadtbild von Konstanz in Töne um

Das Ensemble Concerto Konstanz traut sich was: Das Orchester hat eine Komposition über Konstanz in Auftrag gegeben. Am Samstag ist Uraufführung in der Christuskirche – das dürfte nicht nur ausgewiesene Klassik-Fans anlocken.

Jeder Turm ist eine Spitze. Die Melodie murmelt ein bisschen so dahin, dann steigt sie plötzlich – das ist die Lutherkirche. Wieder Gemurmel, dann der nächste Höhepunkt – die Stephanskirche. Ruhige Tiefen, dann schwingt sich die Weise zweifach auf. Erst zum kleineren Vierungsturm des Münsters und dann zum Westturm. 78 Meter, da gibt es sogar einen extrahohen kleinen Triller.

Was das Streichensemble Concerto Konstanz (die bisherige Schreibung Constanz haben die Musiker abgeschafft) am Samstag uraufführt, ist nichts anderes als die in Töne gegossene Silhouette von Konstanz, wie man es vom See her kommend über den Trichter sieht. Ein bisschen vereinfacht, ein bisschen komprimiert, aber wer das gedruckte Noten- und das gesehene Weichbild der Stadt vergleicht, ist zunächst einmal verblüfft über die schon optische Ähnlichkeit.

Kevin Jones, Komponist aus London, war noch nie in Konstanz, hat über die Stadt und ihre Besonderheiten aber kräftig recherchiert. Bei einer Begegnung mit der Partnerstadt Richmond hatte Concerto Konstanz den Kontakt zu Jones bekommen, erzählt der ebenso rührige wie experimentierfreudige und selbst rege komponierende Dirigent Wolfgang Mettler. Aus der Idee wurde ein Auftrag (das Honorar ist die Einladung zur Uraufführung), aus dem Auftrag eine Partitur und aus dem Notenmaterial am Ende Musik.

Wenige Tage, bevor das Stück zum ersten Mal in einem Konzert erklingt, ist Mettler restlos begeistert. Die 23 Minuten, sagt er, sind voller Ideen. Einer der sieben Abschnitte der "Konstanz Skyline Variations" ist der Kurtisane Imperia gewidmet und atmet schwere Süße. Eine Elegie für Jan Hus gibt es, angemessen gesetzt. Auch die Kunstgrenze ist verarbeitet, mit vielen augenzwinkernden Zitaten aus mehreren Jahrhunderten Musikgeschichte sind Zauberer, König oder Tod musikalisch inszeniert. Und am Ende gleiten zwei Schwäne wieder davon, die Konstanzer Silhouette hinter sich lassend.

Ein Stück in einem Konzert aufzuführen, unter dem sich noch niemand etwas vorstellen kann, und dafür auch Eintritt zu nehmen, ist ein Wagnis. Mettler ist sich dessen bewusst, auch wenn das Programm mit zwei Stücken auf volle Länge kommt, die auch nicht nur eingefleischte Klassikfans ansprechen dürften. Von Joseph Haydn erklingt die Sinfonie Nr. 31 "Mit dem Hornsignal", vom weniger bekannten, aber leicht hörbaren Antonio Rosetti ein Konzert für zwei Hörner. Die beiden Stücke mit schönen Bläser-Effekten rahmen so das Experiment.

Mit dem Stück, sagt Mettler, will das Ensemble der musikfreudigen Stadt Konstanz ein Klangdenkmal setzten und ihr etwas zurückgeben. Nun hofft er, dass auch aus Konstanz etwas zurückkommt: viele Zuhörer.

Das Konzert

Das Streichorchester Concerto Konstanz lädt am Samstag, 8. Juli, um 20 Uhr in die Alt-Katholischen Christuskirche St. Konrad zur Uraufführung der "Konstanz Skyline Variations". Außerdem erklingen zwei Sinfonien von Antonio Rosetti (1750-1792) und Joseph Haydn (1732-1809), in denen Hörner eine besondere Rolle spielen; Solisten dabei sind GaborKun und Valentin Eschmann. Dirigent ist Wolfgang Mettler. Das Konzert wird wiederholt am Sonntag, 9. Juli, 20 Uhr, in der Evangelischen Kirche Altnau. Karten für 23 Euro gibt es bei Buch-Kultur Opitz am Stephansplatz sowie über die Internetseite www.concerto-konstanz.de.