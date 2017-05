Konstanz Am Rande der Begegnungszone: Radler bei Unfall in Konstanz verletzt

Am Rande der Begegnungszone: Radler bei Unfall in Konstanz verletzt

Zu einem Unfall zwischen einem Radfahrer und einem Lastwagen ist es am Mittwoch nahe der Marktstätte gekommen. Nach ersten Informationen der Polizei erfasste der Lastwagen den Radler im Seniorenalter, worauf dieser stürzte und vom Rettungsdienst versorgt werden musste.

Zahlreiche Passanten beobachteten den Einsatz am Mittwoch um Mittagszeit an der Ausfahrt von der Marktstätte auf den Bahnhofplatz, direkt am Beginn der Begegnungszone. Polizeibeamte leiteten den Autoverkehr an der Unfallstelle vorbei. Über die Schwere der Verletzungen des Mannes und den Hergang des Unfalls machte die Polizei zunächst keine Angaben. Der Bereich gilt seit langem als eine für Radfahrer besonders gefährliche Ecke in Konstanz, da der on der Konzilstraße kommende Fahrradstreifen plötzlich endet und die anschließende Begegungszone von vielen Radfahrern als unübersichtlich kritisiert wird.