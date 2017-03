Konstanz Am Konstanzer Bodenseeforum tut sich ein Finanzloch auf

Einnahmen unter Plan, Ausgaben deutlich darüber – und dazu ein Problem mit der Steuer. Die Stadt Konstanz muss beim neuen Tagungs- und Veranstaltungshaus für 2016 einen 1,7 Millionen-Euro-Verlust ausgleichen. 2017 soll es aber besser werden, verspricht die Verwaltung.

Die Stimmung dürfte wenig freudig sein, wenn am heutigen Dienstagabend die politischen Kontrolleure über die Geschäfte des neuen Bodenseeforums zur Sitzung zusammenkommen. Auf dem Papier, über das sie zu beraten haben, steht zwar "Erfolgsübersicht zum 31. Dezember 2016", aber nach erfreulichen Nachrichten muss man darin ziemlich lange suchen. Der für das erste, unvollständige Betriebsjahr des Tagungs- und Veranstaltungshauses eingeplante Ertrag wurde nicht einmal zur Hälfte erreicht. Dafür ist der Aufwand um fast 40 Prozent höher als erwartet. Nun soll die Stadt statt der geplanten 0,9 Millionen Euro fast das Doppelte an Defizit, knapp 1,7 Millionen Euro, ausgleichen.

Mit der Vorlage für den Betriebsausschuss Bodenseeforum bestätigt die Stadt erstmals in vollem Umfang, was der SÜDKURIER bereits am 8. und 9. November 2016 berichtet hatte. Wegen der Trennung von Gründungs-Geschäftsführer Thomas Karsch sind Kosten in sechsstelliger Höhe entstanden. Auch deshalb betrugen 2016 die Personalkosten 347 000 Euro statt der geplanten 294 000 Euro – obwohl wegen vier Kündigungen von Mitarbeitern gar nicht alle Planstellen immer besetzt waren. In den Mehrausgaben seien Gehaltszahlung und "Trennungsgeld" enthalten, so die Stadtverwaltung. Außerdem räumt sie "zusätzliche Beraterkosten, die durch den Wechsel in der Geschäftsführung entstanden sind" ein und begründet damit ein Plus bei den allgemeinen Verwaltungskosten von 76 000 Euro. Die Stadt musste also tatsächlich eine Abfindung sowie Honorar für einen Personalberater bezahlen.

Doch es gibt noch weitere Gründe für die Mehrausgaben, etwa im Bereich Informationstechnik nebst deren Instandhaltung (229 000 Euro über Plan) und durch unerwartete Anschaffungen in den Bereichen Marketing, Projektleitung, Veranstaltungstechnik und Facility Management (Mehrausgaben von 146 000 Euro). Im Gegenzug klappte es mit den Einnahmen nicht. Geplant waren für 2016 Erträge von 482 000 Euro, geflossen sind aber nur 218 000 Euro. Zur Begründung heißt es, es seien für das vergangene Jahr nicht so viele Veranstaltungen gewonnen worden wie geplant. Für 2017 herrsche aber Zuversicht, die versprochenen Ziele zu erreichen, heißt es in der Vorlage.

Einen Lichtblick gibt es aber: Die Zahlen sind auch deshalb so schlecht, weil das Bodenseeforum zahlreiche kleine Anschaffungen steuerrechtlich sofort abschreiben muss und den Wertverlust nicht über die nächsten Jahre verteilen kann. Die 445 000 Euro, die deshalb zusätzlich die Zahlen von 2016 belasten, tauchen in den Folgejahren laut der Vorlage an die Stadträte nicht mehr auf. "Man kann die Zahlen erklären, sie beruhen auf einmaligen Effekten", sagt dazu Rathaus-Sprecher Walter Rügert, "es gibt kein strukturelles Defizit."