Konstanz Altstadt: Fahrzeug prallt gegen Ampelanlage

Mehrere tausend Euro Schaden sind in der Nacht zum Sonntag bei einem Unfall in der Bodanstraße entstanden.

Wie die Polizei mitteilte, wollte ein 19-Jähriger gegen 0.15 Uhr mit seinem Wagen vom Bahnhofplatz in die Bodanstraße abbiegen und verlor in der Kurve die Kontrolle über das Auto. Der Wagen prallte deshalb gegen eine Ampelanlage. Am Auto entstand beim Zusammenstoß Totalschaden. Die Genau Schadenshöhe an der Ampel ist bisher noch nicht bekannt.