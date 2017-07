Konstanz-Dettingen Alte DM-Münzen gestohlen: Einbruch in Wohnung in Konstanz-Dettingen

Alte DM-Münzen gestohlen: Einbruch in Wohnung in Konstanz-Dettingen

In der Kapitän-Romer-Straße in Dettingen hatte es ein Einbrecher offenbar auf eine Sammlung von DM-Münzen abgesehen. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Während der Abwesenheit der Bewohner hat laut dem Bericht der Polizei ein zunächst unbekannter Täter am Samstag zwischen 12 und 14 Uhr an der Gebäuderückseite eines Wohnhauses in der Kapitän-Romer-Straße ein Fenster aufgehebelt und ist anschließend in das Gebäude eingestiegen. Wie die Polizei weiter berichtet, habe der Täter anschließend die Räume nach Diebesgut durchsucht und nach den ersten Ermittlungen eine Sammlung mit DM-Münzen entwendet. Die Höhe des entstandenen Schadens konnte die Polizei zunächst nicht mitteilen. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Konstanz, Tel. (07531)995-0, zu melden.