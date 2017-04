Konstanz Alt-Stadtrat Alexander Fecker geht in den Ruhestand

Alt-Stadtrat Alexander Fecker hat an etlichen Konstanzer Bauten mitgewirkt. Der Statiker zieht nun einen beruflichen Schlussstrich.

Der Zufall sollte ihm den Weg bereiten. Eine Begegnung, die dem beruflichen Werdegang von Alexander Fecker die entscheidende Richtung gab. Bei etlichen großen Bauten in Konstanz wie die Universität war sein Büro für die Statik verantwortlich. Nach 51 Jahren zieht Alexander Fecker einen Schlussstrich. Freiwillig. Nach dem unfreiwilligen Ende seiner kommunalpolitischen Arbeit taucht der 76-Jährige noch weiter ins Privatleben ein. Worauf er sich freue, sagt der Konstanzer.

Ab Mai ist Alexander Fecker in Rente. Mehr als ein Jahr früher als geplant. Er habe gekündigt. Zuletzt war der Statiker Angestellter seines Büros und seiner Nachfolger. Er freue sich auf das, was kommt. Und so wirkt Alexander Fecker, als sei er mit sich im Reinen, als zöge er eine mehr als zufriedenstellende Bilanz unter sein berufliches Leben, als habe er sich auf ein Leben ohne Politik gut eingestellt. Politik, Beruf und Ehrenamt waren dicht miteinander verwoben. Anders gesagt: Alexander Fecker hatte sein Netzwerk und wusste es zu nutzen. Ohne diese eine Begegnung wäre es, vielleicht, anders gekommen. Kaum hatte er nach seinem Studium an der Konstanzer Ingenieursschule im Alter von 25 Jahren sein Statikbüro eröffnet, traf er Wenzel Ritter von Mann, Leiter des Universitätsbauamts. Beide hatten einander bereits während Feckers Praxissemesters in Freiburg kennen gelernt. Der Grundstein war gelegt. Fecker erhielt nicht nur den Auftrag für die Statik der Limnologie, sondern für die statische Überwachung der gesamten zu jener Zeit entstehenden Universität. "Das war ein riesen Einstieg."

Das Engagement beim Unibau hat Feckers Büro zahlreiche Kontakte eingebracht. Reichenauer Psychiatrie, mehr als 30 Kirchen und Kindergärten, die Aufstockung der Ingenieursschule, Konstanzer Schulen, Studentwohnheim, Landratsamt, Industriehallen, die Liste mit Gebäuden ist lang, an denen Fecker mit gebaut hat. Heute würde man sagen: eine steile Karriere. "Es gab auch mal eine schlechte Zeit", korrigiert Fecker. Als die Auftragsbücher leer waren. Bis zur Existenzbedrohung sei es aber nicht gegangen. Sein Netzwerk half ihm als Vorsitzender bei der Schuldentilgung der DJK Konstanz, als THW-Verantwortlicher beim Bau einer Behelfsbrücke auf die Mainau und schlussendlich bei seiner politischen Arbeit. 1984 wählten ihn die Konstanzer für die CDU in den Gemeinderat, er führte den Ortsverband, später die Fraktion. Ganz los lässt ihn die Kommunalpolitik – er schaffte es 2014 nicht wieder in den Gemeinderat – immer noch nicht. "Ich schreibe auch mal einen Brief", sagt der 76-Jährige schmunzelnd. Für seine Briefe darüber, was aus seiner Sicht in Konstanz schief läuft, ist Alexander Fecker bekannt. An seine beruflichen Nachfolger wird er vermutlich so schnell nicht schreiben. Er wisse sein Büro in guten Händen – in sehr guten, sagt er beruhigt.