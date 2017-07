Konstanz Also doch: Dr. Kade schließt sein Konstanzer Werk

Die Schließung des Produktionsstandorts Konstanz ist zum 30. April 2019 geplant. Die Geschäftsführung verspricht den Mitarbeitern faire Lösungen.

Die 178 Mitarbeiter des Werks in Konstanz wurden heute von der Geschäftsleitung über die Entwicklung informiert. Bereits im März hatte das Unternehmen bekannt gegeben, dass zukünftig ein wichtiger Teil der Funktionen nach Berlin verlagert und der dortige Standort ausgebaut werden. Ferner wurde damals der Plan mitgeteilt, das Konstanzer Werk zu verkaufen. Die Belegschaft wurde heute um 13 Uhr davon unterrichtet. Ein Mitarbeiter berichtet: "Die Stimmung war fürchterlich. Das, was wir befürchtet hatten, ist nun eingetreten."

Warum der Verkauf nicht zustande gekommen ist, erklärt. Norbert Marquardt, Geschäftsführer und Leiter des Bereichs Technical Operations: „Ich bedauere, dass wir den Standort nicht länger erhalten können. Die Qualität der Arbeit unserer Mitarbeiter war und ist sehr gut. Die Entscheidung ist unabhängig davon getroffen worden“. Man habe in den vergangenen Monaten intensiv mit unterschiedlichen Kaufinteressenten versucht, eine andere Lösung zu finden. Keiner der Interessenten konnte eine wirtschaftlich sinnvolle Lösung in Kombination mit der langfristigen Perspektive für die Mitarbeiter und den Standort entwickeln. Deswegen sei ein Verkauf nicht zustande gekommen.

Marquardt war zuvor Geschäftsführer der Salutas Pharma GmbH mit Hauptsitz Barleben. Salutas-Mutterkonzern Sandoz kündigte im Mai 2015 die Streichung von fast 300 Arbeitsplätze in seinem Verpackungswerk in Gerlingen bei Stuttgart an. Die meisten davon wurden Ende 2016 arbeitslos oder wechselten in eine Transfergesellschaft. Am Markt für patentfreie Arzneimittel sei der Standort „nicht mehr kosteneffizient zu führen“, hieß es in einer Pressemitteilung. Es gab Versuche, ein anderes Unternehmen zur Übernahme zu bewegen – vergeblich.

Für die Mitarbeiter des Konstanzer Werks gilt laut einer Pressemitteilung des Unternehmens eine Beschäftigungssicherung bis zum 31.12.2018. Außerdem hat das Unternehmen eine Bleibeprämie bis Ende April 2019 zugesagt. „Für alle Konstanzer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden wir nach fairen Lösungen suchen“, betont Norbert Marquardt. Die begonnenen Gespräche mit dem Betriebsrat werden nun fortgesetzt und es werden weitere Vorschläge gemacht. Bis zum 30. April 2019 werden die Aufgaben des Konstanzer Werks verlagert und es wird für einen gesicherten Produkttransfer gesorgt.

Als Gründe für die Entscheidung, sich von dem Konstanzer Standort zu trennen, nennt das Unternehmen die strukturelle Aufstellung beider Standorte, die Unterauslastung der Produktion und damit einen erheblichen Wettbewerbsnachteil durch hohe Herstellungskosten. Felix König, Vorsitzender der Geschäftsführung von DR. KADE, erläutert ferner: „Für uns ist die Entscheidung eine notwendige Maßnahme, um unsere Wettbewerbsfähigkeit nachhaltig zu stärken und die Eigenständigkeit als unabhängiges Familienunternehmen langfristig zu erhalten.“

Die Firma wurde 1886 in Berlin gegründet, wo heute noch der Hauptsitz ist. Sie ist seither in Familienbesitz. Der Standort Konstanz kam 1962 hinzu. 2016 hatte Dr. Kade einen Jahresumsatz in Höhe von 120 Millionen Euro zu verbuchen.