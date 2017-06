Konstanz Allmannsdorfer Straße: Radfahrerin verursacht Unfall und fährt davon

Eine unbekannte Radfahrerin hat am Mittwochabend auf Höhe der Luisenstraße eine ältere Pedelec-Fahrerin zum Ausweichen genötigt, worauf ein Unfall entstand. Die Polizei sucht nach der Frau, die einfach davon gefahren ist.

Laut Polizei ist die Frau am Mittwoch gegen 20.45 Uhr auf dem Radweg in der Allmansdorfer Straße in falscher Richtung zum Zähringerplatz unterwegs gewesen. Auf Höhe der Luisenstraße musste, so die Polizei weiter, eine 79-jährige Fahrerin eines Pedelecs nach rechts ausweichen, um nicht mit ihr zusammenzustoßen.

Dabei berührte die 79-Jährige laut Polizeimeldung einen leicht versetzt fahrenden 28-Jährigen, der deshalb stürzte. Er selbst blieb unverletzt, die Pedelec-Fahrerin zog sich beim Zusammenstoß mit ihm allerdings eine Handverletzung zu. Laut Polizei ist die Unfallverursacherin geflüchtet, ohne sich um den Vorfall zu kümmern. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, oder Hinweise auf die gesuchte Radfahrerin geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Konstanz, Tel. (07531)995-0, zu melden.