Allensbach Allensbach geht das Parkchaos gezielt an

Halteverbotsänderungen in der Höhrenbergstraße und Fahrradstreifen an der Ostseite der Hafnerstraße sind geplant. Die Maßnahmen gelten zunächst nur testweise.

Nach den Änderungen für mehr Verkehrssicherheit im vergangenen Jahr in der Allensbacher Ortsdurchfahrt, wo ein Radfahrerschutzstreifen an der Südseite aufgebracht wurde und damit Parkverbot gilt, will die Gemeinde nun auch in weiteren Straßen innerorts die parkenden Autos reduzieren. Dabei geht es zum einen um die parallel zur Ortsdurchfahrt verlaufenden Höhrenberg- und Kapplerbergstraße und zudem um die Kreisstraße, die vom Bahnhof Richtung Gewerbegebiet und Kaltbrunn führt. Der Gemeinderat stimmte den Empfehlungen der Verkehrskommission einhellig zu.

In der Höhrenberg- und Kapplerbergstraße versucht es die Gemeinde mit einer recht simplen, aber einheitlichen Regelung. „Sinnvoll erscheint uns, das Parkverbot umzulegen“, erklärte Bürgermeister Stefan Friedrich. Das Halteverbot gelte dann nicht mehr an der Südseite der Straßen, sondern an deren Nordseiten. Denn an der Südseite gebe es ohnehin schon Einschränkungen durch Grundstückseinfahrten. Daher sollte sich die Parksituation entspannen. „Das hilft in Teilen auch dem Busverkehr“, meinte Friedrich. Bisher parken an der Nordseite teils so viele Autos, dass für den fließenden Verkehr kaum ein Einscheren und Ausweichen möglich ist und der Gegenverkehr deshalb über den Fußweg fährt.

Die Vorschläge seien das Resultat einer Ortsbegehung zusammen mit der Verkehrsbehörde, so Friedrich. Und dabei sei es die Überlegung gewesen, nicht nur punktuell etwas zu ändern, sondern generell. Gleichwohl werde die Verwaltung die Situation unter geänderten Bedingungen beobachten. Falls nötig könne man nachbessern, zum Beispiel indem die Bushaltestellen als nicht zu beparkende Flächen markiert werden.

Zunächst sei es die Idee gewesen, ähnlich wie in der Ortsdurchfahrt einen Radfahrerschutzstreifen anzubringen, aber in die andere Richtung, also an der Nordseite. Doch das gehe nicht, weil es sich um eine Tempo-30-Zone handele. Aber der Radverkehr von Ost nach West soll nun ab der Ortsmitte über diese Parallelstraßen geleitet und entsprechend beschildert werden. Zudem werde die Gemeinde mit ihrem Tempomessdisplay das Ganze überwachen.

In der Bürgerfragestunde sprach ein Mann die Verkehrssituation beim Montessorikindergarten in der Höhrenbergstraße an, wo viele Eltern beim Holen und Bringen der Kinder an der Nordseite parken. Der Bürgermeister meinte, man müsse die neue Situation beobachten. Durch das Parkverbot an der Nordseite sei schon mal der Gehweg beim Kindergarten frei. Und gegenüber könnten und sollten die Eltern an einer Hecke parken. Ein anderer Bürger monierte die Situation in einem Abschnitt der Kapplerbergstraße, wo viele Autos parken, obwohl es einen öffentlich nutzbaren Parkplatz gebe. Friedrich erklärte, diesen könne die Gemeinde entsprechend ausschildern.

An der Kreisstraße Richtung Gewerbegebiet soll ein Radfahrerschutzstreifen an der Ostseite, also in Fahrtrichtung Norden, zunächst ein einseitiges Parkverbot bringen. Dies wäre dann zum einen in der Hafnerstraße vom Bahnhof bis zur Kreuzung Höhrenbergstraße und im Anschluss in der Kaltbrunnerstraße. Dort beginnt bisher ein solcher Schutzstreifen beim Autohaus Brodmann, künftig wäre dieser also durchgängig. Der Bürgermeister erklärte, die Straßenverkehrsbehörde werde zudem prüfen, ob in der Hafnerstraße an der Westseite, also Richtung Bahnhof, ebenfalls ein Parkverbot angeordnet werden könne. Dies zumindest so lange, wie über diese Straße der Umleitungsverkehr verlaufe, weil die Auffahrt auf die B 33 in Richtung Radolfzell bis Ende 2018 gesperrt sei.

Der Bürgermeister betonte: „Wir werden diese Maßnahmen erstmal in einer Testphase umsetzen.“ Diese könne sechs bis zwölf Monate lang sein. Danach werde das Thema erneut beraten.

Neue Bushaltestelle

Die Verkehrskommission befasste sich auch mit der Bushaltestelle beim Gewerbegebiet Reihetal. Jene in nördlicher Richtung liegt bisher beim Reiterhof Hierling, was die Gemeinde als verkehrstechnisch ungünstig und problematisch ansieht. Ziel sei es nun, diese Bushaltestelle dorthin zu verlegen, wo auf der anderen Seite der Kreisstraße die Haltestelle Richtung Süden ist, also direkt beim Gewerbegebiet, erklärte Bürgermeister Stefan Friedrich. Die Verwaltung wolle dies mit Landratsamt und Betreiber SBG realisieren. (toz)