Konstanz Alle Karten für "Liebe macht nass" sind weg

Die Produktion von HTWG-Theater und Philharmonie wird wohl ein großer Erfolg. Für die Ausfführungen der Romeo und Julia-Geschichte in der Bodensee-Therme sind alle Karten ausverkauft. Auch auf die regulären Bad-Besucher kommen einige Veränderungen zu.

Die Bodensee-Therme wird wegen der Aufführungen von „Liebe macht nass“ an einigen Tagen im Januar früher schließen. Das Theater der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Gestaltung (HTWG) und die Südwestdeutsche Philharmonie führen die Generalprobe am Dienstag, 10. Januar, durch. Daher ist an diesem Tag um 17.30 Uhr Bade- und Saunaschluss, das Gebäude wird um 18 Uhr geschlossen. An den drei Tagen der Aufführung ist um 19 Uhr Bade- und Saunaschluss, das Gebäude wird um 19.30 Uhr geschlossen: Mittwoch, 11. Januar, Freitag, 13. Januar, und Samstag, 14. Januar. Die Aufbauarbeiten finden zum Teil während der Öffnungszeit statt. Für die Badegäste ist dies allenfalls mit geringen Beeinträchtigungen verbunden, teilt die Bädergesellschaft mit.

Zum zehnten Geburtstag wird die Therme zum Schauplatz fürs Theater: Das HTWG-Theater und die Südwestdeutsche Philharmonie inszenieren eine eigene Fassung von Romeo und Julia. Moosbrugger und Amann heißen die beiden mächtigen Familienclans, die das Leben im südbadischen Konstanz bestimmen und ihre Feindschaft öffentlich austragen. Doch bei einem Konzert in der Therme begegnen sich Roman, ein Moosbrugger, und Julia, eine Amann.