Kreis Konstanz Alina Rosenberg trägt sich ins Goldene Buch der Stadt ein

Konstanz ehrt bei einem Empfang die Dressurreiterin Alina Rosenberg. Die Silbermedaillengewinnerin der Paralympischen Spiele in Rio trägt sich ins Goldene Buch ein.

Einen schöneren Abschluss für ein sehr erfolgreiches Jahr hätte die Stadt Konstanz der Dressurreiterin Alina Rosenberg so kurz vor Weihnachten kaum bereiten können. Die Teilnehmerin der Paralymics in Rio de Janeiro im Sommer 2016 durfte sich bei einem feierlichen Empfang in das Goldene Buch der Stadt Konstanz eintragen. "Das Buch ist eine ganz besondere Art von Gedächtnis dieser Stadt", erklärte Oberbürgermeister Uli Burchardt. Etwa fünf- bis zehnmal im Jahr darf sich jemand aufgrund eines besonderen Anlasses oder Grundes in dieses Buch eintragen. Dessen Seiten sind von einem Kaligraphen kunstvoll gestaltet worden.

Im Fall Alina Rosenbergs zeigt der Eintrag neben dem Text die Zeichnung einer Dressurreiterin. Alina Rosenberg und ihre Mannschaft holten bei den Spielen in Rio Silber, außerdem belegte sie mit ihrem Oldenburger Nea's Daboun den vierten Platz in der Kür und den fünften Platz bei der Championatsaufgabe. Der Eintrag ins Goldene Buch der Stadt Konstanz ist für die 24-jährige eine ganz besondere Ehre: "Es ist natürlich besonders schön, weil es auch eine Art der Anerkennung ist, gerade im Parasport, da kommt das ja nicht ganz so oft vor." Rosenberg arbeitet im Rahmen des dualen Studiengangs Soziale Arbeit im Amt für Kinder, Jugend und Familie im Konstanzer Landratsamt.

Alina Rosenberg und ihre Mannschaft hatten zwar gehofft, an die Siege der deutschen Reitsportteams bei den olympischen Spielen anschließen zu können, die ebenfalls sechs Medaillen erringen konnten, mit einem solchen Erfolg hatten sie allerdings nicht gerechnet: "Man hat so ein bisschen gehofft, aber nicht damit gerechnet, weil wir noch ein sehr junges Team sind und bis auf einen noch niemand bei olympischen Spielen mit dabei war und auch noch keine so große Championatserfahrung hatte."

Negative Resonanzen, die sich bei den Olympischen Spielen geregt hatten, beispielsweise bezüglich der Zustände der Wettkampfstätten oder der Sicherheit, konnte die Sportlerin im Falle der Paralympics nicht bestätigen. Sie habe während ihrer Zeit in Rio durchweg positive Erfahrungen gemacht. "Es war insgesamt eine sehr herzliche und offene Atmosphäre", betonte sie. Besonders schätzte sie, dass die Zuschauer auf den zum Teil fast ausverkauften Rängen sich sehr rücksichtsvoll gegenüber den Pferden verhalten hätten. "Sie haben immer gewartet, bis es für das Pferd in Ordnung war, bis man in halbwegs sicherem Abstand war und haben dann erst geklatscht. Die waren wirklich, egal bei wem, immer diszipliniert und haben aufgepasst. Wenn man da geritten ist, war es unglaublich still."

Ein starkes Team

Alina Rosenberg ging bei den Paralympics mit dem jüngsten Pferd im Teilnehmerfeld an den Start. Ihr siebenjähriges Oldenburger-Dressurpferd Nea’s Daboun hatte sie sich Ende Januar gekauft. Die Sorge um die Versorgung der Tiere und auch um den Transport per Flugzeug stellte sich als unbegründet dar. Claudia Rosenberg, die Mutter von Alina, kümmerte sich auf der Reise und während der dreineinhalbwöchigen Zeit in Rio de Janeiro um das Tier. An den nächsten Paralympischen Spielen in Tokyo 2020 möchte Alina Rosenberg auf jeden Fall wieder teilnehmen. Das nächste große Ziel ist allerdings nun erst einmal die Europameisterschaft 2017 in Göteborg. (lh)