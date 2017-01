Konstanz Afghaninnen wollen bei den Maltesern Erste Hilfe lernen

Bei einem Erste-Hilfe-Kurs der Malteser für geflüchtete Frauen sind die Teilnehmerinnen hoch motiviert bei der Sache.

Konzentriert kniet Shahnaz Timori neben einer leblosen Person. "Der Mann atmet nicht mehr, wer kann einen Krankenwagen rufen?", fragt die 19-Jährige in die Runde. Diese Runde besteht aus sieben weiteren afghanischen Frauen, die sich im Dettinger Bürgersaal eingefunden haben, um zu lernen, wie sie bei Notfällen helfen können. "Wie lautet denn die Notrufnummer?", will Kursleiterin Sabine Hartauer wissen. Prompt kommt die richtige Antwort: 112.

Shahnaz Timori entkleidet die Übungspuppe, sucht den richtigen Punkt auf der Brust und drückt. "30 Mal muss ich das machen, dann beatmen", sagt die junge Afghanin in fließendem Deutsch. Vor einem Jahr floh sie über Berge und Meere nach Deutschland, der Weg war schwer. Er führte sie heraus aus einem Leben, in dem Frauen nichts dürfen. "In Afghanistan gehen die meisten Mädchen nur sieben Jahre lang zur Schule, dürfen nicht Auto fahren und keinen Beruf haben", erzählt Shahnaz. "Wir Afghaninnen sind fleißig, wir wollen lernen. Ich möchte Friseurin werden." Derzeit besucht sie die kaufmännische Wessenbergschule, hat deutsche Freundinnen gefunden. "In Deutschland wollen wir Frauen alles machen", sagt die Schülerin. Auf dem Weg zum Führerschein oder einer Ausbildung ist der Erste-Hilfe-Kurs der Malteser der erste Schritt.

Wiederbelebung, Verschlucken, Schlaganfall, stabile Seitenlage: Die Themen und das Niveau sind dieselben wie in jedem anderen Kurs. Etwas anders läuft er trotzdem ab, denn viele Frauen verstehen zwar das meiste, sprechen aber wenig Deutsch. So übersetzt Shahnaz immer wieder, die Afghaninnen beginnen eine Diskussion in der Gruppe. "Das ist ungewohnt für mich, aber ich finde das interessant", sagt die Kursleiterin. "Die Frauen hier beobachten mehr und machen alles gut nach. Und ich habe gelernt, deutlicher zu sprechen", sagt sie und lacht.

Für die Afghaninnen, die in der Dettinger Tennishalle untergebracht sind, ist der Erste-Hilfe-Kurs eine willkommene Abwechslung vom monotonen Alltag. Dass das Angebot nur von Frauen besucht wird, hat eine einfache Ursache: "Wir hatten schon mal einen Kurs organisiert, zu dem aber nur Männer erschienen sind", erklärt Silvia Baumann von den Maltesern Bodensee. "Irgendwann fragten die Frauen, ob sie auch Erste Hilfe lernen dürften. Uns war gar nicht klar, dass wir explizit hätten erwähnen müssen, dass Angebote in Deutschland natürlich für beide Geschlechter offen sind."

Überhaupt haben die Hilfskräfte einiges gelernt. "Die Flüchtlinge haben ein elementar anderes Verständnis vom Gesundheitssystem", sagt Baumann. "Wenn sie krank sind, gehen sie gleich zum Arzt, während wir erstmal versuchen, uns mit einem Gang in die Apotheke oder mit Hausmitteln zu helfen." Sabine Hartauer, die im Rettungsdienst arbeitet, ergänzt: "Aus den Unterkünften erreichen uns oft Notrufe, wenn jemand nur Rückenschmerzen hat. Die Flüchtlinge kennen nicht den Unterschied zwischen einem Anruf beim Hausarzt und beim Rettungsdienst." Wenn jetzt ein Notfall passiert, sind die acht afghanischen Frauen gewappnet: Sie alle haben den Erste-Hilfe-Kurs erfolgreich beendet.

Weitere Kurse

Der Erste-Hilfe-Kurs in Dettingen war bereits der vierte, den die Malteser im Bodenseeraum für Flüchtlinge organisierten. Die Teilnehmer erhalten am Ende ein Zertifikat. Einziger Unterschied zu den sonstigen Kursen ist, dass statt neun Unterrichtseinheiten eher zwölf bis 14 angesetzt werden, um mehr Zeit zum Üben zu haben. Der nächste Kurs für geflüchtete Menschen (offen auch für alle anderen Interessenten) findet am 4./5. März in der Friedrichstraße 23 statt, Anmeldung im Internet unter www.kurse.de oder www.malteser-konstanz.de, Telefon (0 75 31) 8104-0 oder per E-Mail an die Adresse silvia.baumann@mail.de