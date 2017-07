Konstanz Achtung Trickdiebe in Konstanz: Polizei warnt vor Bitten nach Kopien

Gleich zwei Fälle von Trickdieben mit ähnlicher Vorgehensweise meldet die Polizei. Jeweils baten die Täter darum, eine Kopie eines Zettels zu erhalten, um dann unbeobachtet zu sein.

Im ersten Fall hat am Montagnachmittag laut dem Bericht der Polizei ein etwa 30 Jahre alter ungepflegt wirkender Mann in einer Therapiepraxis zugeschlagen. Der Mann soll demnach darum gebeten haben, "einen schäbigen Zettel mit ausländischen Schriftzügen kopieren zu können". Als eine anwesende Therapeutin seiner Bitte nachkam, wollte der Mann laut Polizei hinter den Tresen gehen, was ihm aber mehrfach verwehrt wurde. Kurz nachdem sich der Mann freundlich verabschiedet hatte, stellte die Geschädigte fest, dass die Kaffeekasse mit einem überschaubaren Inhalt entwendet worden war.

Ferner wurde der Polizei erst jetzt bekannt, dass am Samstagmittag ein etwa 50-jähriger Mann – die Polizei rechnet ihn in ihrer Mitteilung einer rumänischen Bettler-Bande zu, in einem Friseurgeschäft erschienen ist. Dort soll er mit einem in Klarsichtfolie eingepackten Zettel auf den Kopierer gedeutet haben. Der Geschädigte ging davon aus, dass der Mann den Zettel kopiert haben wollte. Als der Mann plötzlich hinter die Theke sprang, verbat sich dies der Geschädigte und verwies den Mann aus dem Geschäft. Am Dienstag bemerkte der Geschädigte, dass ein Trinkgeldschwein einer Mitarbeiterin entwendet worden war.