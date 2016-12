Konstanz Abschied von einem Kämpfer: Hanspeter Hafen im Alter von 65 verstorben

Sein großer Traum ist ein Musicalbesuch in Stuttgart gewesen. Sofern das der Dialyserhythmus zulässt. Hanspeter Hafen hatte sich nämlich fest vorgenommen, in Zukunft „keine großen Brötchen mehr zu backen,“ „bisschen mehr privater zu denken“, sagte er noch Mitte November. Jahrzehntelang hat er sich für behinderte, sehbehinderte und blinde Menschen und für die ältere Generation eingesetzt. Einen Tag vor Heiligabend ist Hanspeter Hafen im Alter von 65 Jahren verstorben.

Ein Unbequemer, so lässt sich Hanspeter Hafen ebenfalls beschreiben. Immer wieder ist er mit seinen Aussagen angeeckt, immer wieder hat er den Ärger auf sich gezogen. Damit hat er sich nicht lange aufgehalten. Hafen ist es stets darum gegangen, in seiner Heimatstadt die Lebenssituation für all jene zu verbessern, für die die Bewältigung des Alltags beschwerlich ist als für andere. Als Blinder wusste er, wovon er sprach. Seine feste Überzeugung galt ihm stets als Antrieb, und davon ließ sich Hanspeter Hafen kaum abbringen.

Wer Hafen kennengelernt hat, wusste, dass er lieber über das sprach, was noch zu tun ist – und nicht über das, was zurücklag. „Es dreht sich alles darum, etwas zu erreichen“, sagte er im November gegenüber unserer Zeitung. Das war während einer Feierstunde des Sozialverbands VdK, dessen Vorsitzender der 65-Jährige in Konstanz war. Die Mitglieder sagten ihm „Danke“ für seinen unermüdlichen Einsatz. Vorausgegangen war die Auszeichnung mit der Goldenen Ehrennadel des VdK-Bundesverbands für sein Engagement. Nicht die erste Ehrung. Die selten verliehene Staufermedaille des Landes zählte dazu wie die VdK-Landesehrennadel. 2003 erhielt er mit Schülern den Konstanzer Sozialpreis.

Es ist schwierig, all die Aktivitäten und Funktionen Hanspeter Hafens aufzuzählen. Er war Fahrgastbeirat für den Öffentlichen Nahverkehr, hat Selbsthilfegruppen geleitet, Menschen mit Fragen zu Sozialthemen beraten, er war Behindertenbeirat und -berater der Stadt, ehrenamtlicher Richter am Sozialgericht, Referent. Stets war er dem Sozialverband VdK und dessen Mitgliedern, die von seinem Tod tief betroffen sind, innig verbunden. Hafen hat einst den Einbau eines Aufzugs im Theater erreicht, er hat für Barrierefreiheit in Bussen und Zügen gekämpft, heftig gegen das holprige Pflaster auf dem Münsterplatz protestiert und für ein barrierefreies Bauen geworben. Das füllt die Liste mit Hafens ehrenamtlichem Engagement. Beruflich unterrichtete er Schüler an der Geschwister-Scholl-Schule. Daraus ­hervorgegangen war die Tonbandzeitung „Spatz“ für Sehbehinderte und Blinde.

Hanspeter Hafen biss aber auch auf Granit. Im Jahr 2007 trat er aus dem Behindertenbeirat der Stadt aus, frustriert über das Verhalten von Stadtspitze und Gemeinderäten bei der Frage nach der behindertengerechten Ausstattung eines Kreisverkehrs. Mühsame Momente hat Hafen immer wieder erlebt. Er hat sie durchgestanden. Weil er Ziele vor Augen hatte. Wie Hanspeter Hafen im November auch sagte: „Ich bin ein Mensch, der nach vorne blickt“ – eben zum Wohl der Bürger. Viel Zeit zum ein „bisschen privater denken“ ist Hanspeter Hafen nicht geblieben.

Zur Person

Hanspeter Hafen ist vor rund 30 Jahren infolge einer Zuckerkrankheit erblindet. Damals unterrichtete er Mathematik und Physik, zuletzt und bis Anfang dieses Jahres an der Geschwister-Scholl-Schule das Fach Ethik. Der Konstanzer hatte sein Abitur an der Wessenbergschule abgelegt. Stets an seiner Seite war seine Frau Gabriele, die ihm bei der Bewältigung seiner etlichen Aufgaben behilflich war. „Ohne sie wäre ich aufgeschmissen“, sagte Hanspeter Hafen im November. Das Paar hat drei erwachsene Töchter. Die Beisetzung ist am Freitag, 30. Dezember, um 10.45 Uhr auf dem Konstanzer Hauptfriedhof.