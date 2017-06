Konstanz-Dingelsdorf Abschied von der guten Seele des SV Dingelsdorf

Erhard Messmer starb im Alter von 91 Jahren. Weggefährte Manfred Sobisch erinnert sich

Wer in Dingelsdorf irgendetwas über den örtlichen Sportverein wissen wollte, der musste nur Kontakt aufnehmen mit Erhard Messmer. 63 Jahre lang stand er an der Spitze des Vereins, der erst 1956 von Germania Dingelsdorf in Sportverein Dingelsdorf umbenannt wurde. Am vergangenen Samstag starb Erhard Messmer im Alter von 91 Jahren. Er hinterlässt seine Frau Lina, Kinder hatte das Paar nicht.

Seine Frau hielt ihm all' die Jahre den Rücken frei. "Man kann ohne Umschweife behaupten, dass ohne seine Lina das alles nicht möglich gewesen wäre", erzählt Manfred Sobisch, der Ehrenvorsitzende und jahrelange Wegbegleiter. Erhard Messmer war rund um die Uhr erreichbar. Nicht nur das – er setzte sich im wahrsten Sinne des Wortes rund um die Uhr für den Verein und seine Mitglieder ein, kein Anliegen war ihm zu marginal, kein Wunsch zu ungewöhnlich. "Wenn du mal nachts einen Schlüssel für die Halle benötigt hast, musstest du nur beim Erhard anrufen. Er hat ihn gebracht, aufgeschlossen und ist wieder nach Hause ins Bett", sagt Manfred Sobisch lächelnd. Messmer war ein Vorbild in Sachen Ehrenamt und Engagement für seine Mitmenschen. "Solche Kerle, das wissen wir leider alle, gibt es bald überhaupt nicht mehr", so Sobisch. "Er war ein Vorbild für alle: immer hilfsbereit, kompetent und trotzdem stets bescheiden."

Als Erhard Messmer 1948 erster Schriftführer bei Germania Dingelsdorf wurde, wurde noch ausschließlich Radsport betrieben. An Fußball war noch nicht zu denken. 1956 setzte sich Messmer zusammen mit seinen Brüdern und seinen Cousins für die Gründung einer Fußballabteilung ein. Daraus resultierte dann der SV Dingelsdorf. 1958 wurde der Sportplatz am Klausenhorn errichtet – ein Meilenstein in dem Konstanzer Vorort.

Innerhalb des SV Dingelsdorf erhielt Erhard Messmer alle möglichen Ehrungen. Auch der Südbadische Fußball-Verband zeichnete ihn mehrfach aus, vom Land Baden-Württemberg erhielt er die Ehrennadel und von der Stadt den Sportehrenbrief. "Das war ihm eigentlich immer unangenehm", erinnert sich Manfred Sobisch. "Er wollte nie im Mittelpunkt stehen und lieber im Hintergrund seine Arbeit verrichten."

Anfang des Jahres erlitt Erhard Messmer einen Schlaganfall. Seine zwei Nichten kümmerten sich seither rührend um ihn. Auch Manfred Sobisch besuchte seinen langjährigen Funktionärskollegen täglich. Die beiden traten 2011 von ihren Ämtern zurück. Manfred Sobisch nach seinem Herzinfarkt, Erhard Messmer wollte aufgrund nachlassender Kräfte der Jugend den Vortritt lassen – nicht, ohne weiterhin für Arbeiten aller Art zur Verfügung zu stehen. Bis zuletzt bearbeitete der gelernte Gipser und Stuckateur Listen und Anträge noch mit der Schreibmaschine. "Das sagt viel über ihn aus. Er war von der alten Schule", erzählt Manfred Sobisch und unterdrückt eine Träne.