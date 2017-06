Konstanz Abschied von Alfons Heizmann: Er setzte Maßstäbe in Konstanz

Seine Projekte hinterlassen Spuren. Abschied von dem beliebtem Fasnachter und Ingenieur

Am vergangenen Freitag ließen die jahrzehntelangen Weggefährten ihren alten Freund Alfons Heizmann, der vor kurzem im Alter von 92 Jahren starb, noch einmal hochleben. Beim Stammtisch bei Andreas Fritz in der Niederburg erinnerten sie sich an den Freund. „Der Alfons war ein feiner Kerl“, sagte Hans-Joachim Pfeffer, als ehemaliger Präsident der Seehasen eine Art Bruder im Geiste. „Er hat seine Sache durchgezogen. Ich sehe ihn noch genau vor mir, wie er mit dem von ihm gebauten Karren an der Fasnacht unterwegs war. Er war ein echter Charakterkopf.“ Die Herren lächeln, wenn sie über Alfons Heizmann reden. „Es werden immer weniger von den alten, aufrichtigen und ehrlichen Menschen“, erzählt Peter Reiher. „Alfons Heizmann war so einer.“ Paul Seeberger denkt ähnlich: „Er hat in der Stadt seine Spuren hinterlassen als Ingenieur und als Fasnachter. Man wird noch lange, lange Zeit an ihn denken.“

Zusammen mit Sohn Markus hatte Alfons Heizmann ein Ingenieurbüro, in Konstanz und zuletzt in Berlin und Potsdam. Bevor er sich selbstständig machte, arbeitete er von 1961 bis 1971 bei der Stadt Konstanz. Vielleicht lernte er hier, dass man für seine Ideen und Visionen kämpfen muss. „Er mochte es, wenn alle gegen ihn waren“, erzählt Sohn Markus. „Nicht aus Prinzip, sondern weil er überzeugt war.“ Ebenso schön fand er es, wenn er von allen Zustimmung erhielt, „doch irgendwie fühlte er sich wohler, wenn er kämpfen musste. Vielleicht ist es das, was man einen Charakterkopf nennt. Mein Vater wusste immer, wo er steht und wo es langgeht. Er ist nie den Weg des geringsten Widerstandes gegangen.“

In Konstanz stehen vor allem drei Projekte für den Namen Alfons Heizmann: Das Parkhaus am Augustinerplatz, die Unterführung der Markstätte sowie der Fährehafen. Markus Heizmann redet voller Hochachtung über seinen Vater, wenn er sie erklärt. Beispiel Marktstättenunterführung. „Ein Tal mit einer Brücke, um unter einer Straße und unter einer Bahnlinie von der Innenstadt zum Hafen zu kommen – das war Ende der 80-er, Anfang der 90-er absolut innovativ und richtungsweisend. Das gab es so vorher noch nicht.“ Beispiel Augustinerparkhaus. Der Boden in Konstanz sei sehr schwierig, weil lehmig und matschig. Es sei kaum möglich, tief zu graben, ohne das die Wände einfallen oder dass Setzungen nötig sind. „Also beschloss mein Vater, eine Art Ring mit 50 Quadratmeter Durchmesser zwölf Meter tief in den Boden zu drücken. Das war eine sehr elegante Lösung.“ Die damals weltweit für Aufsehen sorgte und Maßstäbe setzte: Rund ins Parkhaus einfahren, rund parken und rund wieder herausfahren. Beispiel Fährehafen. Bei diesem Projekt ließ er den Seegrund ausheben. „Das war sein letztes großes Projekt in Konstanz“, erinnert sich Markus Heizmann. „Da habe ich schon in Berlin und Potsdam gearbeitet und er ist immer in Konstanz zur Baustelle gegangen und hat die Arbeiten erledigt.“

Alfons Heizmann war mit Leib und Seele Fastnachter. Zusammen mit drei Kameraden bildete er den Narrenverein Gottlieb – den kleinsten Verein von Konstanz. „Er war sehr kreativ und hat seine Wagen immer selbst gebaut – ob Engel, Teufel oder Schwan. Als Basis hat immer ein alter Rasenmäher gedient“, berichtet Markus Heizmann lachend. Er liebte es, jemand anders zu sein und einmal im Jahr Dinge zu machen, die er sonst nicht machen durfte. An der Seite von Klaus, Fränzle und Conny zog er durch die Gassen. „Zu de rechte Zeit an Simpel sei, de ischt e Kunscht“, lautet sein Wahlspruch.

Am 18. Februar 1925 ist Alfons Heizmann geboren, er starb am 5. Juni 2017. In der Stadt war er zum einen als Ingenieur bekannt, der zahlreiche Projekte verwirklichte. Zunächst als Angestellter der Stadt, danach als Unternehmer. Vor 66 Jahren war er Gründungsmitglied des Narrenvereins Gottlieb, dem kleinesten der Stadt. (aks)