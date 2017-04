Konstanz Abi-Start in Konstanz: Schüler nehmen Kurs auf die Freiheit

Am Dienstag sind die Abitur-Prüfungen in Konstanz gestartet. Als erstes Fach war Deutsch an der Reihe. Für 356 Gymnasiasten in Konstanz geht es am Mittwoch weiter mit Mathe.

Noch ist es ruhig in den Fluren des Ellenrieder-Gymnasiums: "Abiturprüfung – Bitte nicht stören" steht an der Tür zum Musiksaal. Mit der Ruhe ist es vorbei, als um 13.30 Uhr die Schüler ihre Deutschprüfung beenden. Viele sind froh, andere sind bedrückt. Wie ihnen geht es vielen anderen: Sie alle haben am Dienstag den ersten Schritt in Richtung Abitur 2017 gemacht. In diesem Jahr legen 356 Schüler der allgemeinbildenden Gymnasien in Konstanz ihre Reifeprüfung ab: 100 vom Ellenrieder-, 60 vom Heinrich-Suso- und 128 vom Alexander-von-Humboldt-Gymnasium sowie 68 an der Geschwister-Scholl-Schule. Janina Lamersdorf ist eine von ihnen und sagt: "Ich bin einfach froh, dass die erste Prüfung vorbei ist." Die Vorbereitung war enorm: Viele waren an der Uni lernen, besuchten Kurse und bereiteten sich zu Hause auf die zwei Prüfungswochen vor. Noch bis zum 5. Mai werden sie schriftlich geprüft, bevor es von 26. Juni bis 7. Juli in die mündlichen Prüfungen geht.

Auch die Abschlussprüfungen an den Real- und Werkrealschulen beginnen. Beide starten heute ebenfalls mit Deutsch, es folgen Mathe und Englisch. Für die Realschüler gab es die erste wichtige Abschlussnote bereits im November: Da fand die Präsentationsprüfung in Englisch statt. Die Schüler der beruflichen Gymnasien an der Zeppelin-Gewerbeschule und an der Wessenbergschule haben die erste Etappe bereits hinter sich: Für 617 Schüler im Landkreis endeten die schriftlichen Abiturprüfungen am Dienstag.

Stimmen zum Deutsch-Abi: