vor 1 Stunde SK Konstanz Abgebrannte Kerze löst Feuerwehreinsatz aus

Ein Feuerwehreinsatz in der Nacht auf Mittwoch in der Jahnstraße in Konstanz ist glimpflich ausgegangen.

Konstanz interessiert Sie? Bestellen Sie den Gratis-Newsletter "Wasserstand" von Redaktionsleiter Jörg-Peter Rau. Nur noch ein Schritt! Vielen Dank für Ihre Newsletter-Anmeldung. Um die Anmeldung erfolgreich abzuschließen, aktivieren Sie bitte den Link der E-Mail, die wir Ihnen geschickt haben. Sie haben keine Nachricht erhalten? Bitte überprüfen Sie Ihren Spam-Ordner.