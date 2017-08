Konstanz Ab Herbst wird geblitzt: Rasern geht es in Konstanz an den Kragen

Ab Herbst wird geblitzt: Rasern geht es in Konstanz an den Kragen

An neun Standorten überwacht die Stadt künftig das Tempo. Im Vordergrund, betonen Verwaltung und Politik, steht die Sicherheit und nicht das Geldeinnehmen. Sogar auf der Neuen Reinbrücke sollen Laser-Geräte stehen. Die kommen allerdings erst später.

Auto- und Motorradfahrer sollten sich schon mal dran gewöhnen, Tempolimits und den Tacho ganz genau im Auge zu behalten. Es ist nur noch eine Frage von Wochen, bis die Stadt Konstanz die ersten stationären Blitzer aufstellt. Ab September werden die modernen Geräte geliefert, die die Geschwindigkeit von Kraftfahrzeugen in beide Richtungen messen und im Fall einer Tempo-Überschreitung erstaunlich detaillierte Fotos anfertigen können. Die Stadtverwaltung erklärte auf Anfrage des SÜDKURIER, dass die Stadt den rund 650 000 Euro schweren Auftrag für die Technik europaweit ausgeschrieben und inzwischen auch vergeben hat. Liefern wird laut dem EU-Ausschreibungsportal TED (tenders electronic daily, tägliche elektronische) Ausschreibungen nach Prüfung von drei Angeboten die Firma Jenoptik, die in der Region unter anderem auch schon nach Hagnau und Singen geliefert hat. Auch die Überwachungsanlage an der B 33 nahe der Westtangente stammt von dem Hersteller.

Wann genau die ersten Temposünder mit einem kostspieligen Porträt rechnen müssen, steht noch nicht genau fest. Laut Stadtverwaltung müssen zunächst die Fundamente für die Geräte errichtet werden, auch Anschlüsse für Strom- und Datenleitungen sind an den einzelnen Standorten noch erforderlich. Die Blitzer senden die Bilder samt genauen Angaben zu Fahrtrichtung, Uhrzeit und gemessenem Tempo direkt in ein Computersystem. Die Weiterverarbeitung macht die Stadt Konstanz selbst und vergibt die Aufgabe nicht wie zum Beispiel Singen an ein Privatunternehmen. Hans-Rudi Fischer, der Chef des Bürgeramts, erklärte dazu mehrfach, diese hoheitliche Aufgabe wolle die Stadt nicht zugunsten von kommerziellen Interessen aus der Hand geben. Auch der Gemeinderat hatte es so beschlossen.

Vorsicht empfiehlt sich für Autofahrer aber nicht nur in Sachen Tempo. Gerald Huber, der kurz vor den Ferien an der Gemeinschaftsschule für die Stadt den mobilen Blitzer betrieb, sagte, dass die Fotos aufgrund ihrer hohen Qualität auch zur Ahndung weiterer Verstöße genutzt werden können. Falls zum Beispiel erkennbar ist, dass der Fahrer keinen Gurt trug oder während der Fahrt sein Handy bediente, kann das Bußgeld schnell in empfindliche Höhen steigen. Als er jüngst in der Steinstraße maß, war zu beobachten, dass die vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit von 30 Kilometern in der Stunde häufig überschritten wurde. Unter anderem, weil die Straße an einem Schulweg liegt, wird genau an dieser Stelle auch ein stationärer Blitzer aufgestellt.

Dass Autofahrer nur wegen der Blitzer kurz bremsen und sich wegen der festen Standorte schnell neue Routinen entwickeln, das will die Stadtverwaltung mit einer besonderen Maßnahme verhindern. So werden zwar an neun Standorten (wenn man die Laube pro Richtung einzeln zählt) die Säulen aufgestellt. Doch für diese Säulen werden nur fünf Kameras gekauft, die an ständig wechselnden Kontrollpunkten eingesetzt werden. Damit, sagte Fischer vor einiger Zeit, soll das bekannteste Problem stationärer Kontrollen, die Gewöhnung, gelindert werden.

Die Auswahl der Blitzer-Standorte hat das Bürgeramt nach einem Kriterienkatalog vorgenommen, den die Stadt auch veröffentlicht hat. Mit jeweils 20 Prozent gehen die Kriterien Unfallschwerpunkt, hohe Temposünder-Raten bei bereits erfolgten mobilen Messungen und Schule, Schulweg, Kindergarten, Altenheim ein. Mit 15 Prozent gewichtet ist eine hohe Frequenz querender Fußgänger, mit jeweils zehn Prozent gehen die Lage in einem dicht besiedelten und kinderreichen Wohngebiet und starker Radverkehr in das Rechenschema ein, mit fünf Prozent vorhandene Beschwerden über Lärm und Raserei.

Zuerst aufgebaut werden die Blitzer, die nicht an der Bundesstraße 33 liegen. Zwar haben Versuche ergeben, dass sie trotz der Schwingungen auch auf der Neuen Rheinbrücke gerichtssicher funktionieren. Doch entlang der B 33 müssten noch Vertragsvereinbarungen mit dem Landratsamt getroffen werden, teilte die Stadtverwaltung auf Anfrage mit. Die mobilen Kontrollen sollen auch nach Inbetriebnahme der festen Blitzer weiterlaufen – unter anderem am Bahnhofplatz mit Tempo 20, wo die Verwaltung eine dauerhafte Überwachung trotz einiger Forderungen aus der Politik ablehnt.

Kosten und Einnahmen

Die Blitzer kosten einmalig rund 650 000 Euro und im Betrieb rund 90 000 Euro jährlich. Die Stadtverwaltung rechnet mit 15 000 Strafzetteln pro Jahr mit einer durchschnittlichen Höhe von 16 Euro. Innerorts beträgt das Bußgeld für eine Tempo-Übertretung bis 10 km/h 15 Euro, bis 15 km/h 25 Euro, bis 20 km/h 35 Euro, bis 25 km/h 80 Euro. Ab 26 km/h gibt es Punkte und Bußgelder ab 100 Euro.