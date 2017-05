Konstanz Ärger um Erhöhung der Kita-Gebühren: Eltern werfen der Stadt Willkür vor

Die Eltern wehren sich gegen Mehrbetrag – und die Stadt spricht von einer Notwendigkeit

Konstanz – Monika Oertner ist außer sich. „Die Zahlen sind willkürlich und werden durch die stete Wiederholung nicht zwingender“, sagt die Sprecherin des Elternbeirats der städtischen Kindertagesstätte Weiherhof. „Grundsätzlich ist überhaupt nicht ersichtlich, warum eine wohlhabende Gemeinde wie die Stadt Konstanz nicht mehr als 80 oder auch 90 oder auch 100 Prozent der Kosten einer Kindertagesstätte solidarisch übernehmen sollte.“ Die Gebühren für die städtischen Kindertagesstätten werden zum 1. September erhöht, um bis zu 13,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als es bereits nicht unerhebliche Steigerungen von rund zehn Prozent gab.

Die Vertreter des Gemeindetags, Städtetags und der Kirchenleitungen sowie der kirchlichen Fachverbände in Baden-Württemberg haben sich auf eine Erhöhung der Elternbeiträge in den Jahren 2017/2018 und 2018/2019 verständigt. Dabei streben die Verbände im Land einen Kostendeckungsgrad von 20 Prozent der Gesamtkosten durch die Eltern an. Der Grund laut der Pressemitteilung: „Der Tarifabschluss Ende des Jahres 2015 hat für das Personal der Kinderbetreuungseinrichtungen teilweise erhebliche Verbesserungen insbesondere bei der Eingruppierung mit sich gebracht. Seither war eine Erhöhung von drei Prozent ausreichend, um die normalen Tarifsteigerungen aufzufangen. Dies wird in diesem Jahr nicht ausreichen. Daraus ergibt sich somit die Notwendigkeit einer Erhöhung über die sonst übliche Steigerung hinaus.“

Bettina Mohr vom Sozial- und Jugendamt, Abteilung Kindertagesstätten sagt auf SÜDKURIER-Nachfrage dazu: "In Konstanz liegt der Deckungsgrad bei knapp zwölf Prozent. Bei der Prüfung des Rechnungsprüfungsamtes und der Gemeindeprüfungsanstalt wurde angemahnt, dass der Deckungsgrad viel zu niedrig ist." Außerdem hat sie noch ein weiteres Argument: „Bei der momentanen Preisdebatte würde ich gerne nicht nur die beiden letzten Jahre in den Blick nehmen, sondern einen größeren Zeitraum. So mussten Konstanzer Eltern 2005 inklusive des Essensbetrages für einen Ganztagesplatz 200 Euro bezahlen. Wenn der geplante Beitrag dagegen gerechnet wird, kommt man auf 232,50 Euro, also 152,50 Euro plus 80 Euro Essensgeld", erklärt sie. "Eine reale Steigerung von 16 Prozent in zwölf Jahren. Das ergibt rechnerisch eine jährliche Steigerung von 1,3 Prozent. Mit diesem Betrag ist nicht einmal die Inflation ausgeglichen, geschweige denn die Personalkostensteigerung."

Stefan Lischka, Elternbeirat Kinderhaus am Rhein, stellt diese Rechnung vor: "Damit ergibt sich eine jährliche Mehrbelastung für eine Familie mit einem Kleinkind in der Ganztagesbetreuung von 1.872 Euro. Wenn man jetzt noch das realistische Modell von Mehrkindfamilien annimmt, dann muss eine Familie mit zwei Kindern unter drei Jahren jährlich 3.276 Euro mehr bezahlen." Ein Betrag, der nicht so ohne weiteres problemlos zu stemmen ist. "Es ist äußerst fragwürdig, ob Familien, die gerade an der Grenze der Förderbedürftigkeit stehen oder nur ein durchschnittliches Familieneinkommen erzielen, sich diesen Beitrag noch leisten können. " Bettina Mohr möchte diese Frage nicht nur mit Blick auf sozial schwächere Familien beantworten, sondern den Blick generell auf einkommensschwächere Familien richten. Sie hält dem entgegen: "Diese Angst ist unbegründet, denn diese Familien haben die Möglichkeit, nach Paragraf 22 Sozialgesetzbuch VIII beim Jugendamt einen Zuschuss, jeweils abhängig vom realen Einkommen bis zu 100 Prozent, zum Elternbeitrag zu erhalten. Dies ist keine Ausnahmeregelung, sondern ein Bestandteil des Sozialgesetzbuches und wird in Konstanz in hohem Maß in Anspruch genommen."

Überhaupt, so betont Bettina Mohr, dürfe man die Elternbeiträge der städtischen Kitas nicht einzeln betrachten. Sie müssen vielmehr in Zusammenhang mit den Elternbeiträgen der Kitas freier Träger bewertet werden. Diese Beiträge seien deutlich höher, somit zahlen Konstanzer Eltern in unterschiedlichen Kitas deutlich unterschiedliche Beiträge. Dies sei im gesamtstädtischen Gefüge nicht gerecht. Ein Blick in die Kindertagesstätte Die Arche vom Caritasverband offenbart diese Kosten: Ein Ganztagesplatz in der Kindergrippe kostet 310 plus 20 Euro für das gemeinsame Frühstück, ein Ganztagesplatz im Kindergarten 228 plus 20 Euro Frühstücksgeld.

Kita-Gebühren sind ein familienpolitisches Gestaltungsinstrument. Das bedeutet, dass eine Gemeinde selbst entscheiden darf, ob und wie Gebühren erhoben werden. Bettina Mohr: "Vor dem Hintergrund der Elternbeitragsvergleiche und auch in Bezug auf die Förderung der Kitas freier Träger nutzen wir dieses Gestaltungsinstrument bereits." Monika Oertner vom Elternbeirat der städtischen Kindertagesstätte Weiherhof hält dem entgegen: "Unseres Erachtens befindet sich Konstanz hier zudem noch in einer prekären Lage: Es ist kein Wohnraum für Familien vorhanden und wenn dann nur zu einem Preis, den sich eine Durchschnittsfamilie nicht leisten kann. Insgesamt sind die Lebenshaltungskosten in Konstanz ohnehin im Vergleich zum Bundesdurchschnitt erheblich höher." Bettina Mohr vertritt eine andere Ansicht: "Der Zusammenhang zwischen den Elternbeiträgen und dem Wohnungsmangel ist vermutlich auf den Mangel an bezahlbarem Wohnraum für Familien ausgerichtet, denn bei grundsätzlichem Wohnungsmangel würde ein geringer Elternbeitrag keine tatsächliche Hilfe darstellen."

Die Stadt Heilbronn zum Beispiel verzichtet komplett auf Elterngebühren für Kindertagesstätten. Der dortige Gemeinderat beschloss dies im Jahr 2008. Auf der Homepage der Stadt heißt es: "Heilbronn ist die erste deutsche Großstadt, die auf die Erhebung des Betreuungsentgelts in Kindertageseinrichtungen verzichtet hat. Mit der Maßnahme stellt die Stadt Heilbronn ihren Anspruch auf Kinder- und Familienfreundlichkeit unter Beweis und trägt zu einer spürbaren finanziellen Entlastung von jungen Familien bei. " Die Stadt Konstanz verweist darauf, dass andere Kommunen deutlich höhere Beiträge hätten als Konstanz. Der konkrete Vergleich mit Kommunen im Landkreis Konstanz zeige, dass Radolfzell, Rielasingen-Worblingen und Singen höhere Gebühren erheben würden.

Recht auf Betreuung

Ein Kind hat vom vollendeten dritten Lebensjahr bis zum Schuleintritt Anspruch auf den Besuch einer Tageseinrichtung. Um diesen Rechtsanspruch zu erfüllen, stehen den Familien in Konstanz eine große Anzahl von Einrichtungen mehrerer Träger mit verschiedenen Angebotsvarianten zur Verfügung. Im April werden die Vormerkungen ausgewertet und im Anschluss daran die Plätze für das neue Kindergartenjahr ab September vergeben. Die Zusagen für das Kindergartenjahr werden Anfang Mai verschickt. Sollten nach dieser ersten Zusagerunde noch Plätze frei sein, so wird es eine zweite Zusagerunde und eventuell weitere Zusagerunden geben. Sind alle Plätze belegt, erhalten die Familien, die keinen Platz bekommen haben, vom Jugendamt eine Absage. Werden innerhalb eines Kindergartenjahres freie Plätze vergeben, so erhalten Eltern die Zusagen bis zu vier Monaten vor Aufnahme in die Einrichtung. Wenn kein Platz gefunden wird und Eltern nicht länger warten wollen, können sie entweder selbst im Internet nach freien Plätze suchen oder sich an das Jugendamt wenden. (aks)