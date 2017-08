Konstanz Ärger über unerlaubte Telefonwerbung: Konstanzern wird Versorungsvertrag angeboten

Ein älteres Ehepaar aus Konstanz ärgert sich über unerwünschte Telefonanrufe. Hinter dem Angebot verbirgt sich ein dubioses Unternehmen, das Verträge zur Versorgung am Telefon anbietet. Was Sie gegen diese Art der Werbung tun können.

In der Leitung pfeift und piept es, die Stimmen auf der anderen Seite der Leitung sind kaum zu verstehen. "Wer sind Sie und was wollen Sie?" Die Gesprächspartner: erst einer, dann ein zweiter Mitarbeiter des Deutschen Energievertriebs (DEV). Darauf deutet zumindest die Ansage in der Warteschleife hin, die sich bei einem Testanruf der Redaktion hinter der Nummer mit Frankfurter Vorwahl verbirgt. Das Telefon muss zwischen beiden hin- und herwandern, sie wechseln sich ständig ab. Ihre Identitäten wollen sie nicht preisgeben. Stattdessen fragen sie: "Warum rufen Sie uns an?"

Diese Frage hat sich ein älteres Ehepaar aus Konstanz ebenfalls gestellt, weil sie sich von den Anrufen des DEV belästigt fühlen. Ihr Sohn hat sich an den SÜDKURIER gewandt: "Die Leute wollten meinen Eltern einen Versorgungsvertrag verkaufen, dabei sind sie seit Jahren mit ihrem Versorger zufrieden", berichtet er. Seine Eltern haben die Anrufer an ihn verwiesen, weil er sie bei Vertragsangelegenheiten unterstütze. Dem Sohn wurde mitgeteilt, er müsse noch sein letztes Okay für den Vetrag geben.

Mit dieser Arbeitsweise begibt sich der DEV in einen Graubereich zur Telefonwerbung. "Die ist in Deutschland verboten, die Bundesnetzagentur hat erst kürzlich hohe Bußgelder deshalb verhängt", erklärt ein Sprecher der Behörde. Strafen von bis zu 300 000 Euro kann die Bundesnetzagentur bei unerlaubter Telefonwerbung verhängen, Werbeanrufe mit unterdrückter Telefonnummer kosten den Anrufenden ebenfalls – bis zu 100 000 Euro.

Der DEV ist laut eigenem Internet-Auftritt "ein Produkt der Energy Sparks GmbH" mit Sitz in Friedberg bei Augsburg. Dorthin umgezogen ist das Unternehmen laut Einträgen im Handelsregister aus dem Berliner Stadtteil Charlottenburg. Der DEV arbeite demnach "als führendes Beratungsunternehmen der Energiewirtschaft". Ziel sei es, Kunden ergebnisoffen über den besten Tarif bei den großen Energieversorgern zu beraten. "So können Sie sicher gehen, dass Sie durch den Anbieterwechsel echte Vorteile haben", schreibt die DEV in fett gedruckten Buchstaben.

Kunden anrufen darf der DEV laut Gesetz nur, wenn er vorher hierzu die Erlaubnis erhalten hat. "Und zwar ausdrücklich und klar zur Sache, allgemeine Einverständniserklärungen für Werbeanrufe sehen Gerichte sehr kritisch und beurteilen sie meist als unwirksam", sagt der Sprecher der Bundesnetzagentur. Diese Erklärung müsse zwingend transparent und verständlich sein. Ein ausdrückliches Einverständnis habe der DEV allerdings erhalten, beteuern dessen Mitarbeiter gegenüber dem SÜDKURIER. "Wir rufen nur auf Wunsch an", sagt einer von ihnen.

Konstanz ist kein Einzelfall

"Es ist zu einer Masche geworden, dass sich Anrufer auf eine angebliche Einwilligung berufen", sagt ein Sprecher der Bundesnetzagentur. Meist erklärten sie, der Angerufene habe sein Einverständnis mit der Teilnahme an einem Gewinnspiel im Internet erteilt. Das Konstanzer Ehepaar weiß von einem solchen Gewinnspiel laut seinem Sohn nichts. Bernd Schmidt, Sprecher der Polizei Konstanz, fordert Angerufene in solchen Fällen auf, sich bei seinen Kollegen melden: "Nur dann können wir das prüfen, sich im Stillen ärgern nutzt niemandem etwas."

Ein Blick auf die Seite des DEV im sozialen Netzwerk Facebook zeigt: Nicht nur in Konstanz haben dessen Mitarbeiter angerufen. So schreibt eine Angelica S. dort: "Ich habe sechs mal am Tag Anrufe von Ihrer Nummer auf meinem Handy. Sobald ich rangehe, wird aufgelegt. Unseriöser Telefonterror, der bei dem nächsten Anruf bei der Bundesnetzagentur angezeigt wird." Etliche Kommentare bei Facebook weisen in eine ähnliche Richtung, sind im Ton aber deutlich schärfer.

Der DEV antwortet bei solchen Beschwerden auf eine Werbesperre auf der Internetseite des Unternehmens. Dort können Angerufene – sofern sie Namen, Straße mit Hausnummer und die eigene Telefonnummer angeben – ihr Werbeeinverständnis widerrufen. Auch wenn sie, wie der DEV weiter schreibt, "das Gefühl haben, dass wir Sie unberechtigterweise angerufen haben". Gefühle verletzen – das jedenfalls scheint auch der DEV nicht zu wollen.

Tipps gegen Werbeanrufe

Bei unerwünschten Werbeanrufen verärgert den Hörer auflegen liegt nahe, hilft aber nur kurzfristig. Wenn die eigene Nummer einmal im Umlauf ist, wird diese nach Einschätzung der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg immer wieder angerufen. Tipps zum Umgang mit unerlaubten Werbeanrufen: