Reichenau/Konstanz Ärger über Störungen im Fernsehen: Reichenauer ärgern sich über schlechten Empfang

Immer wieder ist es in den vergangenen Jahren zu Störungen beim Fernsehempfang gekommen, vor allem die Reichenau scheint betroffen. Die Bürger ärgern sich über den Netzanbieter. Warum der nicht immer Schuld ist, und was man bei einer Störung machen kann.

Robert Baumer hat endlich Zeit. "Als Rentner habe ich jetzt auch mal die Gelegenheit, das Morgenmagazin zu schauen, früher musste ich um 7.30 Uhr aus dem Haus sein", sagt der Reichenauer. Fernsehen sei nicht alles. "Aber manchmal schaut man halt so zu." Wenn das denn einwandfrei möglich ist. Seit zwei Jahren sieht er – wie mehrere andere Leser, die sich an die Redaktion gewandt haben – statt gestochen scharfer Bilder immer wieder kleine Pixel oder gar nichts mehr. Manchmal sekundenweise, manchmal einige Minuten, auch stundenlange oder tageweise Störungen habe es schon gegeben. Baumer nimmt es mit Humor, das sei seine Art durchs Leben zu gehen: "Wissen Sie, wie das ist, wenn im Krimi gerade der Mörder enttarnt wird und das Bild fällt aus?", fragt er. Nun sind keine mysteriösen Mächte am Werk, die Baumer im Dunkeln lassen wollen.

Klaus Bratmann, der wie Robert Baumer in Mittelzell wohnt, hat stattdessen den Kabelnetzbetreiber als Verantwortlichen ausgemacht. "Seit dem Verkauf von Kabel BW an das Unternehmen Unitymedia ist die reibungslose Versorgung mit Fernsehen, Internet und Telefon nicht mehr gewährleistet", sagt Bratmann. Er selbst habe, anders als viele Nachbarn, den Kabelanbieter von dem für Internet und Telefon getrennt. "Ansonsten können sie sich ja nicht einmal mehr beschweren, weil dann alles tot ist", sagt Bratmann.

Vor der Fusion von Kabel BW mit Unitymedia habe es nie Probleme gegeben. Diese fand bereits 2012 statt, seit April 2015 gibt es den Namen Kabel BW auch als Marke nicht mehr. Klaus Bratmann ärgert sich: "Manchmal kamen die Störungen mehrmals pro Tag über teilweise mehrere Stunden vor." Anrufe bei Unitymedia seien ins Leere gelaufen. "Bei der Hotline hat man uns nur gesagt, es müsse sich um ein einzelnes Problem bei uns handeln, die Störungen wären unerklärlich." Ähnliche Auskünfte erhielten auch Robert Baumer und seine Frau. Die Baumers und Bratmanns halten sich nicht für Einzelfälle: "Berichte von Freunden und Bekannten oder der Austausch in Foren im Internet sprechen eine andere Sprache", sagt Bratmann. In einer Konstanzer Gruppe im sozialen Netzwerk Facebook ärgerte sich jüngst eine Frau über Unitymedia: "Keine Privatsender. Keine Abos vorhanden wird angezeigt."

Erst gestern schaute auch Klaus Bratmann erneut in die Röhre: "Alles schwarz", schreibt er per E-Mail. Ein Sprecher von Unitymedia sagt über Wackler und Pixel im Fernsehbild. "Im System waren bis 2014 vier Störungen nachvollziehbar, die alle im System als abgeschlossen gekennzeichnet sind." Auch dem Prüf- und Messdienst der Bundesnetzagentur (BNA) sind "keine Probleme bekannt". Da Anrufer von der BNA bei betrieblichen Störungen an den zuständigen Netzbetreiber verwiesen werden, müssten ihr Probleme "zunächst nicht zwingend bekannt sein."

Selbst wenn es Probleme mit der Qualität des Fernsehbildes gibt, für Störungen oder Ausfälle muss nicht der Kabelbetreiber verantwortlich sein, schreibt die BNA: In Frage kommen schlecht abgeschirmte Antennenkabel, veraltete Antennendosen oder elektronische Geräte, die zu nah am Fernseher stehen oder liegen. Diese Probleme sind in der Regel einfach und ohne hohe Kosten vom Nutzer selbst zu beheben. "Daneben kommen Pegelschwankungen beziehungsweise unzureichende Signalpegel in Betracht, die unter Umständen auf defekte Verstärker zurückzuführen sind", sagt ein BNA-Sprecher.

Was tun bei Störungen?

Die Bundesnetzagentur (BNA) rät Kunden, den vertraglich dazu verpflichteten Netzbetreiber aufzufordern, Probleme innerhalb einer Frist zu prüfen und zu beheben. Sie sind gemäß Telekommunikationsgesetz dazu verpflichtet, Angaben zu Wartungs- und Kundendiensten sowie zur möglichen Erstattung oder Entschädigung zu machen. Der Verbraucherservice der BNA hilft bei Fragen zu Funkstörungen unter (0 48 21) 89 55 55 oder per E-Mail unter funkstoerung@bnetza.de.

Es kann von Vorteil sein, verschiedene Dienste bei einem Anbieter zu buchen – hier fährt man meist günstiger, so die BNA. Andererseits habe man bei einer breiteren Streuung seiner Anbieter bessere Chancen, dass Störungen nur einen von ihnen betreffen. (bbr)