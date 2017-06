Konstanz Ärger im Lorettowald: Sportler wollen Trimm-Stationen zurück

Der Abbau der Fitness-Stationen im Lorettowald löst einige Enttäuschung aus. Die Stadt verweist auf neue Geräte direkt am Hörnle. Doch mehrere Sportler wollen sich beim Krafttraining nicht von Freibadgästen beobachtet fühlen.

Als Andreas Dachtler wie so oft durch den Lorettowald joggte, glaubte er noch, es sei alles gut. Männer in orange werkelten am etwas in die Jahre gekommenen Dach der Trimm-Dich-Station herum, die seit vielen Jahren dort stand, wo die Fontainebleauallee den aus dem Hockgraben kommenden Bach überquert. Tags darauf die Ernüchterung: Nicht nur das Dach war weg, sondern die ganze Station. Wer hier trainieren will, findet nur noch eine eingeebnete Fläche. Und Andreas Dachtler machte etwas, was er nach eigenem Bekunden sein Leben lang noch nie gemacht hatte: Er organisierte Protest.

Ortstermin, morgens um halb neun. Im Lorettowald ist es kühl, die Vögel geben ein wunderbares Morgenkonzert. Immer wieder kommen Läufer vorbei. Viele grüßen Andreas Dachtler und geben ihm zu erkennen, dass sie seine Aktion unterstützen. Dachtler, dem man seinen sportlichen Lebensstil ansieht, erklärt in aller Ruhe, warum er den Abbau der Trimm-Dich-Stationen im Lorettowald für falsch hält. Die Mischung aus Laufen und Krafttraining gerade unter freiem Himmel werde immer beliebter, sagt er. Und gerade die Übungen, bei denen das eigene Körpergewicht eingesetzt wird, seien erwiesenermaßen sinnvoll. Das alles unter der schützenden Waldkrone und sogar in zwei wettergeschützten Stationen: Das habe Konstanz einmalig gemacht. Tatsächlich lobte ein nationales Internetportal für Ausdauersport die jüngst abgebaute Anlage.

Klimmzüge und Liegestütze sind Ernst Redls Sache nicht mehr. Er ist 85 Jahre alt, aber hat ein strammes Programm. 9000 Schritte soll sein Schrittzähler jeden Abend zeigen, und für sein Bewegungsprogramm geht er gern in den Lorettowald. Die überdachten Stationen hätten bei jedem Wetter eine Gelegenheit zu einigen Übungen geboten, sagt er. Und er erinnert an zahllose Kindergarten- und Schulgruppen, die unter dem Schutz der offenen Holzhütte das Picknick bei ihrem Waldtag genossen haben. Auch er kann nicht verstehen, warum die technischen Betriebe ein Angebot gestrichen haben, das sich nachweislicher Beliebtheit erfreute.

Die Stadt Konstanz entgegnet: Die Anlagen waren nicht mehr sicher. Was für den Laien noch stabil aussieht, halte einer technischen Überprüfung oft nicht mehr stand, so Rathaus-Sprecher Walter Rügert. Zwar wurden die einst sieben Geräte-Stationen aus Holz 2004 nochmals saniert. Als zuletzt aber "die Verkehrssicherheit nicht mehr gegeben war, mussten die Stationen sukzessiv rückgebaut werden". Die Mitarbeiter der Technsichen Betriebe verzichteten auf ihren 20-Jahre-Jubiläums-Betriebsausflug und bauten die Stationen ab. Nicht alle sind dafür dankbar: Auf einen Aufruf, den Dachtler mit einem Aushang im Lorettowald bekannt gemacht hat, hat er nach eigener Aussage schon mehr als 30 Rückmeldungen erhalten, "und zwar viele von jungen Leuten, die lieber im Wald trainieren als im Fitness-Studio".

Und was spricht gegen die neue Anlage mit Geräten direkt am Hörnle, die die Stadt, wie Rügert betont, gemeinsam mit dem Stadtsportverband und mit sportwissenschaftlicher Beratung errichtet hat? Andreas Dachtler sagt gar nicht, dass das Angebot schlecht sei. Nur wollten er und viele andere auch nicht neben dem Parkplatz und unter den Augen der Freibad-Besucher trainieren, sondern in der Ruhe des Waldes. Und das gerne auch vor Wind und Wetter geschützt, denn Sporttreiben sei ja kein reines Schönwetterprogramm. Ob die Stadt einlenkt und den Trimm-Dich-Pfad wieder zu dem macht, was er über Jahrzehnte war, wollen Dachtler und Redl nicht einschätzen. Dass sich viele darüber freuen würden, wollen sie mit einer Unterschriftenliste beweisen.

Arbeit für die Muskeln

Die demontierte Trimm-Dich-Anlage im Lorettowald bestand unter anderem aus Balken zum Balancieren, Reckstangen, Barren und Bänken für Liegestütze. Als Ersatz stellte die Stadt Fitnessgeräte für 20 000 Euro auf die Wiese am Hörnle. Das sei praktisch wegen der Parkplätze, der Buslinie und der Toiletten im Strandbad, wie es vom Rathaus heißt. "Um ein umfassendes Training zu ermöglichen, wurden die Geräte entsprechend der großen Muskelgruppen ausgewählt." (rau)

Freiluftsport im und um den Lorettowald

Als Naherholungsgebiet ist der Lorettowald seit jeher beliebt. Viele suchen die grüne Lunge mitten in der Stadt auch auf, im Sport zu treiben.