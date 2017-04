Konstanz ADFC bietet wieder Fahrradschule für Erwachsene an

ADFC bietet wieder Fahrradschule für Erwachsene an

Auf einem Übungsplatz können Erwachsene mit dem Fahrrad-Club Konstanz das Radfahren lernen – denn nicht jeder hat sich als Kind mit dem Drahtesel vertraut gemacht. Die Teilnehmer der Lehrgänge sind meist zwischen 20 und 70 Jahre alt. Ende April gibt es einen neuen Kurs.

Konstanz – Wenn Kinder es von Klein auf lernen, ist Fahrrad fahren meist kein Problem. Wer als Erwachsener noch nie mit dem Rad gefahren oder bei dem Versuch gescheitert ist, hat da schon eher seine Probleme. Seit sieben Jahren bietet der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club deshalb eine Fahrradschule an, das nächste Mal am 29. und 30. April.

Fünf Lehrer betreuen die älteren Schüler auf dem Verkehrsübungsplatz an der Karlsruher Straße in Konstanz. Ziele des Kurses sind: sicheres Aufsteigen, Anfahren, Hindernissen ausweichen, Kurven fahren, richtiges Verhalten im Straßenverkehr. Teilnehmer beginnen mit Übungen, bei denen sie das Fahrrad zunächst als Laufrad nutzen, um die Balance zu finden.

"Über den Tag sollen sie sukzessive immer mehr Sicherheit gewinnen, bis sie sicher fahren können, ohne umzufallen", erläutert Werner Frank vom ADFC. Es gibt auch Bremsübungen und Hilfe bei den Verkehrsregeln. Es gebe Teilnehmer, die schneller zum Ziel kommen, und andere, die etwas länger brauchen. Die Schüler, die auf einem ähnlichen Leistungslevel sind, kommen in eine Gruppe.

Teilnehmer aus der ganzen Region

Die Teilnehmer sind im Alter von 20 bis 70 Jahren und kommen aus der ganzen Region, von Konstanz bis Rottweil und Freiburg. Viele Frauen seien mit dabei, auch Teilnehmer aus fremden Ländern, die keine Möglichkeit gesehen haben, in der Heimat das Radfahren zu erlernen, sagt Werner. Die Fahrradschule dauert zwei Tage, am zweiten Tag stehen die ersten Ausfahrten auf dem Plan. "Es ist wichtig, in unserer Umgebung mobil zu sein, und das Auto kostet viel Geld", sagt Werner.

Radfahren ist aber auch Übungssache. Deshalb gibt es zwei Wochen nach dem Kurs eine gemeinsame Ausfahrt, ein halbes Jahr später folgt die Schlussausfahrt. "Jeder muss für sich nach dem Kurs weitermachen", erklärt Werner. "Wir empfehlen den Teilnehmern aber, nicht gleich auf der Hauptstraße zu fahren." Niemand sollte sich überfordern. "Wir wollen sie nicht in gefährliche Situationen treiben, aber sie müssen lernen, sich im Verkehr zurechtzufinden." Die Idee, so eine Schule anzubieten, hatte Winfried Höppner, der bei Treffen des ADFC immer wieder eine Fahrradschule anregte. "2010 haben wir das dann in Angriff genommen", sagt Werner.

Frank Werner engagiert sich seit fast sechs Jahren im Allgemeinen Deutschen Fahrradclub. Er ist privat viel mit dem Rad unterwegs und fährt auch längere Touren – ans schwarze Meer, durchs Baltikum oder den Elbe-Radweg. Mit Auto und Bahn könne man genauso unterwegs sein. "Aber man kann eben nicht so schnell anhalten. Mit dem Rad komme ich gut voran, habe die Möglichkeit, jederzeit anzuhalten, etwas zu trinken und etwas anzuschauen. Und ich bin noch aktiv dabei. Das ist das Reizvolle am Radfahren."

Kursinhalte und Kosten