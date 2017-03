Konstanz 90 Jahre Roter Arnold in Konstanz: Was ist Ihre Bus-Geschichte?

90 Jahre Roter Arnold in Konstanz: Was ist Ihre Bus-Geschichte?

Der Rote Arnold wird 90 – und Felix Strasser und sein Ensemble des Hochschultheaters feiern ihn und die Geschichten seiner Gäste mit einem ungewöhnlichen Projekt: Wer zwischen 29. Mai und 3. Juni in Konstanz Bus fährt, sitzt plötzlich mitten in einer Musiktextperformance. Dazu sucht Strasser noch Texte von Konstanzern.

Fritz Arnold würde wahrscheinlich lächeln, würde er von diesem Projekt hören. 1927 hatte der damalige Konstanzer Baubürgermeister die erste Stadtomnibuslinie eingeweiht. Heute, 90 Jahre später, fährt der Rote Arnold in 59-facher Ausführung im Minutentakt durch die Stadt. "Wenn der Geschichten erzählen könnte!", sagt Felix Strasser, als er über sein neuestes Projekt und die Idee dahinter spricht: Da er als Leiter des Hochschultheaters der HTWG auch einfach nur Geschichten erzählen will, verbindet er mit seinem Ensemble kurzerhand die beiden Dinge – und macht Theater im Bus.

Felix Strasser, zuletzt hochgelobt für die Inszenierung "Liebe macht Nass" in der Konstanzer Therme, sitzt beim Presstermin im Roten Arnold und hätte da auch schon ein Bild im Kopf: Die Menschen warten wie jeden Tag an der Haltestelle auf den Bus. Der rollt nach Fahrplan an, aber etwas ist anders als sonst: Der Rote Arnold, der in der Woche vom 29. Mai bis 3. Juni täglich von 20 bis 23 Uhr auf unterschiedlichen Linien durch die Stadt fährt, tönt, leuchtet und spricht, erzählt endlich die Geschichten, die er in seinen 90 Jahren erlebt hat. Wie das Busfahren früher war, welche Begegnungen er ermöglichte, welche besonderen oder alltäglichen Erlebnisse seinen Gästen im Gedächtnis geblieben sind. Wer einsteigt, ist plötzlich mittendrin in einer Musiktheaterperformance, das Busticket ist gleichzeitig die Eintrittskarte.

"Zu hören und zu sehen gib es Texte und Lieder zum Abfahren, Ankommen, im Stau stehen und Fahrkarten lösen und natürlich zu Fritz Arnold", sagt Felix Strasser. Und zwar die eigenen Geschichten, die des Nachbarns oder des Enkels. Denn die Texte zur Performance kommen von den Konstanzern selbst. Von Kindern, Erwachsenen, Pensionären, von jedem, der seine Arnold-Geschichte erzählen will. In den nächsten Wochen hofft Felix Strasser auf viele Zuschriften. "Das können kurze Anekdoten sein, Blitzlichter, Gedankenbilder und das in jeglicher Form: Gedichte, Kurzgeschichten, Wortcluster und so weiter", erklärt Felix Strasser. Vielleicht meldet sich ja beispielsweise der Student, der kürzlich bei den Stadtwerken anrief und nachfragte, ob seine Bettdecke im Fundbüro liege. Die hat er nämlich im Bus vergessen, nachdem er sich auf der Fahrt eingekuschelt hatte.

Das Ensemble des Hochschultheaters setzt diese Texte dann in einer Musiktheaterperformance um. Wer etwas einschickt und nicht zu verdorben oder politisch wird, könne sich sicher sein, dass es in irgendeiner Form gespielt werde. Die Musiker und Schauspieler tragen bei der Performance Uniformen und ihre Instrumente teilweise den Stoff der gepunkteten Sitzbezüge des Roten Arnolds. Das Ensemble wird so Teil des Busses – und so mancher Busgast unverhofft zum Theaterzuschauer. Anders als im klassischen, ortsgebundenen Theater kann man sich dann im Zweifel auch unauffällig davon machen und an der nächsten Station aus- oder umsteigen. Bespielt wird, vor allem aus akkustischen Gründen, immer nur der Anhänger des Roten Arnold. Oder man bekommt so viele Zugaben, wie man will. Fritz Arnold würde wahrscheinlich ein paar extra Runden fahren.



Ihre Arnold-Geschichte