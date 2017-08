vor 2 Stunden sk Konstanz 83-Jähriger bei Unfall in der Konzilstraße schwer am Kopf verletzt

Ein 83-jähriger Fußgänger ist bei einem Unfall mit einem Kleinkraftrad am Donnerstagnachmittag in der Konzilstraße schwer am Kopf verletzt worden. Wegen des Zusammenstoßes prallte er erst gegen einen Bus und stürzte anschließend auf die Straße.