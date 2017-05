Konstanz 770 Stufen in knapp sieben Minuten: Konstanzer gehören zu den schnellsten Feuerwehrmännern Deutschlands

Bei dem Wettbewerb "Firefighter Stairrun" in Berlin ging es 39 Stockwerke nach oben – und das in voller Montur

Wer keinen Aufzug im Haus hat, kennt das: Die Muskeln in den Oberschenkeln brennen, die Arme drohen nachzugeben. Aber die Kiste Wasser muss nun mal nach oben. So, und jetzt stelle man sich vor: "Oben" ist 110 Meter hoch, 39 Stockwerke und 770 Stufen entfernt. Wer macht das schon freiwillig?

Ferdinand Oser, Sven Reuter, Felix Herr, Patrick Schmidt, Andreas Wilhelm von der Feuerwehr Konstanz sowie Alan Dittrich von der Feuerwehr Friedrichshafen zum Beispiel. Nur nicht mit einer Wasserkiste, sondern mit der kompletten Feuerwehr-Schutzausrüstzung inklusive angeschlossenem Atemschutzgerät, welche zusammen etwa 20 Kilogramm wiegen. Am 6. Mai haben sie in dieser Montur am "Berlin Firefighter Stairrun" teilgenommen. Freiwillig erklommen sie bei dem Wettbewerb der Berliner Feuerwehr und ihrer Betriebssportgemeinschaft über 770 Stufen des Treppenhauses im Park-Inn-Hotel am Alexanderplatz in der Hauptstadt.

Gegen 386 Trupps aus elf Nationen traten die sechs Kameraden an und erreichten Platz 7 (Oser/Reuter) mit einer Endzeit von sechs Minuten und 58 Sekunden, Platz 60 (Herr/ Schmidt) in acht Minuten und 59 Sekunden und Platz 108 (Wilhelm /Dittrich) in neun Minuten und 41 Sekunden.

"Es geht um die körperliche Fitness", begründet Sven Reuter seine Teilnahme am Stairrun. "Aber auch darum, im Falle eines Einsatzes möglichst schnell ein Treppenhaus hochkommen zu können." Der Wettkampf soll die Belastungen verdeutlichen, denen Feuerwehrleute im Einsatzalltag ausgesetzt sind, schreiben auch die Veranstalter, in einer Pressemitteilung über den aus den USA stammenden Wettbewerb.