Konstanz 70.000 Euro Schaden: 24-Jähriger fährt Sportwagen gegen Blumenkübel

70 000 Euro Schaden und ein verschobener Blumenkübel sind das Ergebnis eines Unfalls in der Opelstraße.

Ein 24-jähriger Autofahrer ist mit seinem BMW M 6 am frühen Donnerstagmorgen in der Opelstraße von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Blumenkübel gefahren. Wie die Polizei berichtet, ist der Grund für den Unfall noch völlig unklar.



Der Mann war in Richtung Max-Stromeyer-Straße unterwegs und soll den steinernen Kübel mit einer solchen Wucht erwischt haben, dass er diesen etwa fünf Meter weit geschoben hatte. Am Auto entstand ein Totalschaden von etwa 70 000 Euro und musste abgeschleppt werden.