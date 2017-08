Konstanz 600 Jahre Papstwahl: Wie Konstanz das Weltereignis feiert

Habemus Papam: Am 11. November 1417 tagte das Konklave im Konstanzer Konzil und wählte einen neuen Papst. Zum Festwochenende erwartet die Stadt hochrangige Gäste und für die Bürger ist einiges geboten

Jetzt ist aber mal gut, dachte sich wohl der römisch-deutsche König Sigismund. Dieses ewige Durcheinander ist ja auch anstrengend. Drei Päpste sind zwei zu viel, dazu dieses ständige Kompetenzgerangel der Kardinäle. Und die moralische Glaubwürdigkeit der Kirche war auch schon mal besser. Sigismund wollte aufräumen – und zwar am Bodensee. Der Rest ist Geschichte: Das Konstanzer Konzil von 1414 bis 1418 ist das Weltereignis des Mittelalters und hat den weiteren Verlauf der europäischen Geschichte entscheidend geprägt. Ein Datum ist dabei besonders entscheidend: Der 11. November 1417. An diesem Tag atmete die Christenheit erleichtert auf, als in Konstanz ein auf deutschem Boden einmaliger Ruf ertönt: "Habemus papam". Dieser Tag jährt sich im November zum 600. Mal und wird im Rahmen des Konziljubiläums groß gefeiert.

Leuchtender Auftakt: Ein großer Martinsumzug mit Martinsspiel markiert am 10. November den Auftakt zum Festwochenende 600 Jahre Papstwahl in Konstanz. Die Konstanzer Kindergärten feiern diesen Abend gemeinsam und ziehen mit den Familien in einem Sternmarsch mit bunten Laternen durch die Stadt. Auch Anwohner der Altstadt könnten gerne am Fenster kleine Lichter anbringen, um die Gassen noch mehr zum Leuchten zu bringen, erklärt Ruth Bader von der Konzilstadt Konstanz. Die einzelnen Züge mit den Kindern treffen auf dem Münsterplatz zusammen. Hier findet für alle kleinen und großen Teilnehmer das Martinsspiel statt, bei dem der Soldat Martin in einer Winternacht seinen Mantel mit einem frierenden Bettler teilt. Ruth Bader rechnet mit rund 5500 Teilnehmern. Festakt: Hochrangiger Besuch hat sich für Samstag, 11. November angekündigt: Ministerpräsident Winfried Kretschmann spricht beim Festakt im Konzil, und Kurt Kardinal Koch wird ebenfalls an das Ereignis vor 600 Jahren erinnern. Es ist sozusagen der zweite Kardinal innerhalb einer Woche, der zu Gast in Konstanz ist. Sechs Tage zuvor, am 5. November, verleiht Reinhard Kardinal Marx den Konzilspreis für europäische Begegnung und Dialog. An wen, will Ruth Bader noch nicht verraten. Begrüßt werden die Gäste im Konzil von Oberbürgermeister Uli Burchardt. Wegen des beschränkten Platzangebots gibt es Zählkarten. Wer dabei sein will, kann sich ab 2. November bei der Konzilstadt Konstanz kostenlose Eintrittskarten für den Festakt und den Festgottesdienst im Münster besorgen. Prozession wie vor 600 Jahren und Festgottesdienst: Vorbei an dem Banner "Habemus Papam" (Bild) zieht am Samstag eine feierliche Prozession vom Konzilgebäude durch die Stadt bis zum Münster. Die Prozession läuft ähnlich ab wie die am 11. November 1417 als König Sigismund, begleitet von Kardinälen, Domherren und Bürgern der Stadt, den frisch gewählten Papst auf einem weißen Pferd durch die Straßen von Konstanz führte: den knapp 50-jährigen römischen Adligen Oddo di Colonna, der den Namen Martin V. annahm. Er war nicht einmal Priester und musste sogar noch zu einem solchen geweiht werden. Und noch etwas ist besonders bei dieser ersten und einzigen Papstwahl nördlich der Alpen: Auch Nationenvertreter und Nichtkardinäle durften teilnehmen. "Das finde ich einen ganz bemerkenswerten Schritt", sagt Ruth Bader. Ein Schritt, der für die Kirche zur damaligen Zeit nicht selbstverständlich war, aber so konnte der gewählte Papst mit einer europaweiten Unterstützung rechnen. Bereits im zweiten Wahlgang erreichte Kardinal di Colonna die Mehrheit der Stimmen. Gegen Mittag zog die feierliche Prozession los. So soll es auch 2017 sein. Um 12 Uhr setzt sich der Tross, bei dem alle mitlaufen können, in Bewegung Richtung Münster. Dort beginnt eine halbe Stunde später der Ökumenische Festgottesdienst mit dem evangelischen Landesbischof Jochen Cornelius Bundschuh und dem katholischen Erzbischof Stephan Burger. Musikalisch umrahmt wird der Gottesdienst von der Uraufführung des Konziloratoriums von Bernd Konrad. Schauplatz Papstwahl: An für die Papstwahl entscheidenden historischen Orten erfahren die Besucher alles rund um die Papstwahl, unterhaltsam und kurzweilig aufbereitet, verspricht die Konzilstadt Konstanz. So gibt es beispielsweise im Konzilgebäude Führungen, Kurzvorträge, oder den "Papst-O-Mat", ein analoges Spiel, an dem Kinder und Erwachsene herausfinden können, ob sie sich als Papst eignen würden. Am Stand des Konstanzer Philatelisten-Verein wird es eine neue Sondermarke der Deutschen Post geben. Konzilexperten führen durch die Stadt, im Museumscafé des Rosgartenmuseums gibt es eine Papst-Vesper. Am Sonntag, 12. November beginnt das Pontifikalamt mit Kurt Kardinal Koch um 10 Uhr im Münster. Das Wochenende endet mit einer besonderen Aufführung: Der mit dem Förderpreis der Stadt ausgezeichnete Künstler Jeremias Heppeler zeigt im Zebra-Kino seine Interview-Collage "Woran glaubst du?". 15 Personen in Konstanz hat Heppeler die Gretchenfrage gestellt. Christen, Moslems, Buddhisten, Hindus, Juden, Künstler, Autoren, Wissenschaftler und Sportler haben geantwortet.

Als sich die Weltgeschichte in Konstanz entschied