Konstanz 60 Sportler rennen für einen guten Zweck über Konstanzer Brücken

60 Teilnehmer und ein gemeinsames Ziel: Rund 2500 Euro für die Deutsche Kinderkrebsstiftung sind am Sonntag bei der zweiten Auflage des Konstanzer Brückenlaufs zusammengekommen.

Rechtzeitig vor dem ersten Regenguss waren die Teilnehmer nach einer 4,96 Kilometer langen Runde vom Start am Schänzle (hier entstand das Bild) über die Fahrradbrücke, die Reichenaustraße, die Alte Rheinbrücke und den Stadtgarten wieder zurück. "Es ist super gelaufen", bilanzierte Stephan Bacher, der das Ereignis zusammen mit Andreas Preisig zugunsten kranker Kinder auf die Beine gestellt hat. Eine Neuauflage sei für 2018 fest geplant, sagte er am Sonntag. Festhalten will er am Prinzip ohne Leistungsdruck und Zeitnahme: "Für uns steht der gute Zweck im Vordergrund."