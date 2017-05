Konstanz 42-Jähriger stürzt beim Sealife-Center von Leih-Motorboot

Aus noch ungeklärter Ursache ist am Dienstagnachmittag ein Mann von einem geliehenen Motorboot 150 Meter vom Ufer entfernt ins Wasser gestürzt. Dass er sich nur leicht verletzt hat, hat er der Bootsvermietung zu verdanken.

Rund 150 Meter vom Ufer entfernt ist auf Höhe des Sealife am Dienstagnachmittag ein 42-jähriger Mann aus noch unklarer Ursache von einem geliehenen Motorboot gestürzt und hat sich dabei eine Platzwunde zugezogen. Wie die Polizei schreibt, ist der Mann in Panik geraten, weil nur schlecht schwimmen kann. Durch die Hilfe weiterer Personen konnte er sich am Bootsrumpf festhalten.

Einige Bootsinsassen riefen um Hilfe, wodruch Passanten am Ufer auf den Mann in Seenot aufmerksam wurden. Diese sprachen eine zufällig vorbeikommende Streife der Polizei an, die den Rettungsdienst alarmierte. Wie aus der Mitteilung der Polizei weiter hervorgeht, konnte der 42-Jährige noch vor dem Eintreffen der Rettungsdienste von Verantwortlichen der Bootsvermietung gerettet werden. Der leicht verletzte Mann wurde durch den Rettungsdienst anschließend betreut und konnte das Krankenhaus nach einer ambulanten Versorgung wieder verlassen.