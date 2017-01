Konstanz 3300 Zuschauer staunten und jubelten: So grandios war die Turngala in Konstanz

3300 Zuschauer staunten und jubelten: So grandios war die Turngala in Konstanz

Sport, Artistik und Show in der Schänzlehalle: Eine bunte Revue mit internationalen Stars und regionalen Talenten begeisterte gleich zweimal.

Es ist ein Feuerwerk akrobatischer Spitzenleistungen und eine bunte Mischung aus internationalen Athleten und regionalen Talenten: Als die Turngala in der Schänzlehalle nach zweieinhalb Stunden beim großen Schlussbild mit allen Mitwirkenden – von den Kindern des TV Konstanz über Showteams aus Zizenhausen und Ludwigshafen bis zu Weltklasse-Turnern aus Dänemark und zirkusreifen Athleten aus Russland – angekommen ist, hält es die Zuschauer nicht mehr auf den Sitzen. Stehend danken sie mit einem gewaltigen Applaus für einen der Veranstaltungshöhepunkte des Jahres.

"Wahnsinnig", "beeindruckend", "kaum zu glauben, was Menschen alles können": So lauten die Kommentare bereits nach der Nachmittagsvorstellung. Wegen der enormen Nachfrage hatten der Badische und der Schwäbische Turnerbund sie kurzfirstig noch angesetzt und zusätzlich zu den 1900 Karten für die ausverkaufte Abend-Show weitere 1400 Plätze verkauft. "Das ist ein großartiger Erfolg", sagt dann auch Marc Fath vom Badischen Turnerbund.

Unter dem Motto "Bodies and Beats" (Körper und Rhythmen) war die Bandbreite der Gala so groß wie selten. Vom Beatboxer Robeat, der nur mit Mund und Stimme eine ganze Band inszeniert, über klassische Turneinlagen von auch international erfolgreichen Bundesligaturnern an Barren, Trampolin und Rhönrad, bis zu einem etwas deplatzierten Auftritt der Musical-Sängerin Nadine Stockmann (Leonard Cohens "Hallelujah" mit tanzenden Elfen im Hintergrund) reichte das Angebot.

Besonders begeisterten das Denmark Profi Team mit seinen waghalsigen Salti, der durch eine Kinderlähmung beeinträchtigte Breakdancer Dergin Tokmak alis Stix und die russisch-ukrainische Atlanis Group. Doch vor allem die Mischung macht es, sagen die Zuschauer, und am häufigsten fällt an diesem Abend ein Satz: "Nächstes Jahr kommen wir wieder!"





Turngala

Die Turngala ist eine Produktion mit 20 Vorstellungen in ganz Baden-Württemberg. Der Badische und der Schwäbische Turnerbund wollen damit Werbung für die Sportart Turnen machen und regionalen Gruppen die Chance geben, in einer professionellen Show aufzutreten. In der Nähe ist sie nochmals zu sehen am 3. Januar in Friedrichshafen sowie am 8. Januar in Tübingen, Karten und Termine über www.turngala.de.