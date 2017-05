Konstanz 300 Euro warm für Studierende im Wohnheim: Warum die Mieten in Konstanz über dem Schnitt liegen

Die Wohnheim-Quote für Studierende in Konstanz ist hoch, die Mieten liegen dort ebenfalls über dem Bundesdurchschnitt. Das liegt zum einen am angespannten privaten Wohnungsmarkt, zum anderen an Schwierigkeiten beim Projekt "Wohnen für Hilfe".

Heute geht es für junge Menschen bei der Finanzierung ihres Studiums nicht mehr nur um das Ob, sondern auch um das Wo. "Die Wahl des Studienortes darf nicht vom Geldbeutel der Eltern abhängig werden", sagte Achim Meyer auf der Heyde, Generalsekretär des Deutschen Studentenwerks (DSW) am Rande der diesjährigen Wohnheimtagung. Die fand in diesem Jahr mit 140 Teilnehmern aus ganz Deutschland in Konstanz statt. Als "mit Abstand günstigste Wohnform für Studierende außerhalb des Elternhauses" bezeichnet Meyer auf der Heyde einen Platz in einem Wohnheim. Für einen der 191.000 Plätze des DSW bezahlen sie durchschnittlich 238 Euro Warmmiete im Monat. Die Wohnpauschale des BAföG liegt bei 250 Euro.

So günstig ist es für Studierende in Konstanz nicht. "Vor allem die rund 500 neuen Plätze heben die Preise", erklärt Helmut Baumgartl, Geschäftsführer des Studierendenwerks "Seezeit". Durchschnittlich rund 300 Euro monatlich kostet ein Schlafplatz. Jeder fünfte Studierende kann in Konstanz auf einen Wohnheimplatz zurückgreifen. Die hohe Wohnheim-Quote ist nötig, nicht nur wegen des angespannten privaten Wohnungsmarkts in Konstanz. "Das Projekt Wohnen für Hilfe ist fürs Erste gescheitert", räumt Baumgartl sein. Bei Wohnen für Hilfe unterstützen Studierende ihre Vermieter im Alltag und bezahlen dafür weniger Miete. Baumgartl erklärt sich die Zurückhaltung auch mit der Mentalität: "Manchmal hat man das Gefühl, die Konstanzer leben gerne in einer Studentenstadt, aber zu nahe wollen sie den Studierenden dann doch nicht kommen." Dabei seien die wenigen Erfahrungen zu Wohnen auf Zeit "durchweg gut".

Allerdings sind nicht nur Vermieter wählerisch, auch die Ansprüche der Studierenden seien gestiegen. Das gilt auch für die Wohnheimplätze. "Bei der Vermittlung geht es heute mit drei oder vier E-Mails hin und her", sagt Baumgartl. "Das entspricht dem Zeitgeist, die Menschen wollen es zuhause schön haben, warum sollte das unter Studierenden anders sein", sagt Baumgartl.