Konstanz 27-Jähriger verteidigt Hausflur mit den Fäusten

Am frühen Mittwochmorgen haben sich zwei Männer in einem Hausflur geschlagen. Der eine wohnt dort, der andere nicht.

Zwei Männer sind am frühen Mittwochmorgen gegen 1 Uhr in der Oberen Laube in Streit geraten. Laut Bericht der Polizei soll ein 28-Jähriger versucht haben unberechtigt in das Treppenhaus des Gebäudes zu gelangen. Ein 27-jähriger Hausbewohner wollte ihn dabei daran hindern. Der 28-Jährige soll gegen den anderen Mann getreten haben und auch eine Fensterscheibe im Flur zertrümmert haben. Der 27-Jährige soll sich ebenfalls zur Wehr gesetzt und den aggressiven Mann ins Gesicht geschlagen haben. Die Polizei konnte anschließend den 28-Jährigen am Schnetztor aufgreifen. Da er sich ebenfalls unkooperativ verhielt, wurde er in Gewahrsam genommen.