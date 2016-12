27-Jähriger schlägt Diskobesucher mit Glasflasche gegen den Kopf

Im Streit soll ein 27-Jähriger einen 18-Jährigen mit einer Glasflasche angegriffen haben.

Ein 27-Jähriger hat im Laufe einer Auseinandersetzung in einer Diskothek in der Reichenaustraße seinem Kontrahenten mit einer Glasflasche gegen den Kopf geschlagen. Wie die Polizei berichtet, sollen die beiden Männer am Dienstagmorgen gegen 4 Uhr früh in Streit geraten sein.



Der 18-Jährige soll dabei eine Platzwunde am Kopf erlitten haben und musste im Krankenhaus ärztlich versorgt werden. Nach bisherigen Ermittlungen soll es zwischen den beiden Männern bereits den ganzen Abend zu Provokationen gegeben haben, die letztlich in Handgreiflichkeiten des 27-Jährigen endeten. Er muss sich nun wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten.