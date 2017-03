Konstanz 250.000 Euro veruntreut: Diebische Kirchen-Buchhalterin zu Bewährungsstrafe verurteilt

Eine Finanzbuchhalterin bei der evangelischen Kirche gesteht Veruntreuung. Das Schöffengericht hat sie zu zwei Jahren Haft mit dreijähriger Bewährungszeit verurteilt. 250.000 Euro bezahlt sie nun in Raten zurück.

Sie hat im Jahr etwa 15 Millionen Euro verwaltet. Wenn Sie mal 3500 oder 7000 Euro abzweigte, fiel das nicht auf. Die Buchhalterin hatte sich ihr System aufgebaut, wie sie den evangelischen Verwaltungszweckverband Bodensee-Hegau-Linzgau in Konstanz am Ende um mehrere Hunderttausend Euro betrügen konnte. Zwei Jahre Haft mit dreijähriger Bewährungszeit sowie 500 Arbeitsstunden lautete das Urteil des Konstanzer Schöffengerichts für die 66-Jährige. Privat steht sie vor einem Scherbenhaufen.

"Es war, als wenn ich aus zwei Menschen bestehe: einem guten und einem bösen." Die Angeklagte versuchte sich in einer Erklärung für ihre "hohe kriminelle Energie", die Richter Christian Brase erkannte. Der gute Mensch verrichtete seine Arbeit vorbildlich und ordnungsliebend. Der böse Mensch erarbeitete sich ein betrügerisches Konstrukt. Er fingierte Anträge, mit denen Kirchengemeinden, die die 66-Jährige buchhalterisch betreute, angeblich um einen Vorschuss für Ausfahrten, Konzerte oder Zeltlager baten. Eine Kollegin, die für die Auszahlung zuständig war, stellte in gutem Glauben die entsprechenden Schecks aus. Die die Angeklagte bei Banken einlöste und auf ihr eigenes Konto einbezahlte.

Angefangen hatte der Schwindel, den die Staatsanwaltschaft als Untreue in besonders schwerem Fall anklagte, Ende der 1990er Jahre. Sie sei in Geldnot gewesen, erklärte die Frau dem Gericht. Eigentlich habe sie die erschlichene Summe zurückzahlen wollen. Dazu kam es nie. Im Gegenteil. Die Masche funktionierte so einfach, und es gab keine Kontrollinstanz. Also machte sie weiter. Weil wegen Verjährung nur die Taten der zurückliegenden fünf Jahre von 2011 bis zu ihrer Rente verfolgbar sind, errechneten die Ermittler eine Gesamtsumme von rund 125 000 Euro. Tatsächlich beläuft sich der Betrag auf mindestens das Doppelte. Diesen Betrag, rund 250 000 Euro, stottert die 66-Jährige nun mit 350 Euro monatlich ab. Darauf hat sie sich zivilrechtlich und außergerichtlich mit ihrem einstigen Arbeitgeber geeinigt, der bei ausbleibenden Raten das notariell beglaubigte Recht auf eine gerichtliche Zwangsvollstreckung hat; juristisch nennt sich das abstraktes Schuldeingeständnis. "Durch das Schuldanerkenntnis hat die ehemalige Mitarbeiterin deutlich gemacht, dass sie für die Schädigung des Zweckverbandes und somit ihres Arbeitgebers die volle Verantwortung übernimmt, unsere zivilrechtlichen Ansprüche sind damit gesichert", zitiert die evangelische Landeskirche in einer Pressemitteilung die Vorsitzende des Verwaltungszweckverbandes, Sabine Neufang. Nach Aufdeckung des Betrus sei in der Verwaltung durch interne Änderungen reagiert worden.

Was ist aber mit dem Geld geschehen? Kein Porsche, keine Eigentumswohnung, kein teures Hobby. "Es ist tatsächlich verbraucht worden", erklärte Verteidiger Matthias Biskupek. Die 66-Jährige habe wesentlich mehr Geld ausgegeben als durch ihr und ihres Mannes Gehalt reinkam, sagte der polizeiliche Ermittler im Zeugenstand. Heute habe sie lediglich 500 Euro auf dem Konto, führte die Angeklagte selbst aus, die gezeichnet von den psychischen Folgen ihrer Tat um Verzeihung bat: vor allem ihren Ehemann, der einen Schlussstrich gezogen habe, als die Polizei zur Hausdurchsuchung auftauchte und er die Wahrheit über die kriminellen Machenschaften seiner Ehefrau erfuhr. Unter der Trennung leide sie sehr, betonte die 66-Jährige. Ihr einziger Wunsch: dass sich das Verhältnis wieder bessere.

Zum Urteil

Die Angeklagte war von Anfang an geständig und hat bei der juristischen Aufarbeitung der Taten geholfen. Das hat ihr das Schöffengericht als Pluspunkt angerechnet, ebenso, dass sie bislang nicht straffällig geworden war, eine günstige Sozialprognose hat, sie sich selbst um Wiedergutmachung gegenüber ihrem Arbeitgeber bemüht hat und ihre Reue nicht nur ein Lippenbekenntnis sei, so Richter Christian Brase. Gegen sie sprach die hohe kriminelle Energie und der erhebliche Gesamtschaden. Das Gericht folgte dem Plädoyer von Staatsanwalt und Verteidiger für eine zweijährige Haftstrafe mit dreijähriger Bewährungsfrist. Das Urteil ist bereits rechtskräftig.