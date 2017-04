vor 2 Stunden Jörg-Peter Rau Exklusiv Konstanz 25 Prozent mehr Fläche: Die Universität Konstanz will wachsen

50.000 Quadratmeter zusätzlich: Die Universität Konstanz geht davon aus, dass sie in den nächsten Jahrzehnten viel mehr Platz braucht. An Stelle der heutigen Parkplätze will sie bis 2060 zahlreiche neue Bauten errichten. Und das, obwohl die Zahl der Studierenden nicht mehr massiv zunehmen soll.