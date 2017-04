Konstanz 24-mal kam der Abschlepper: So hat die Stadt Konstanz am Samstag gegen Verkehrssünder durchgegriffen

24-mal kam der Abschlepper: So hat die Stadt Konstanz am Samstag gegen Verkehrssünder durchgegriffen

Hunderte Strafzettel und Null Toleranz bei zugeparkten Rettungszufahrten: Obwohl viele vorab vom Aktionstag Verkehrssicherheit informiert waren, hatten Stadtverwaltung und Polizei viel zu tun. Und es soll nicht der letzte Tag des harten Durchgreifens gewesen sein.

Auch wenn viele vom Aktionstag Bescheid wissen und lieber erst gar nicht mit dem Auto in Stadt fahren: Zu tun haben die Ordnungskräfte genug. Staus vor den Parkhäusern, blockierte Busse, genervte Touristen. Ein Fahrer entscheidet sich kurzerhand, sein Auto irgendwo in einer Seitenstraße abzustellen. Lange hat er den Parkplatz nicht: Kurze Zeit später kommt ein Einsatzfahrzeug der Feuerwehr. Das Auto steht im Weg. Endstation. Und das, obwohl es für die Einsatzkräfte im Ernstfall um Leben und Tod geht.

Am Samstag ist glücklicherweise niemand in Gefahr. Die Feuerwehr macht im Rahmen des Aktionstages "Verkehrssichere Konstanzer Innenstadt" sogenannte Durchfahrtsproben. Wo es nicht weitergeht, wird abgeschleppt. Mitarbeiter des Gemeindevollzugsdienstes, Polizisten, Verkehrskadetten und Abschleppdienste sind mit dabei. Das Signal lautet: Fehlverhalten hat Folgen. "Wir simulieren an dieser Stelle den Ernstfall unter echten Bedingungen. Bei einem Feueralarm muss ein Löschfahrzeug zügig vorankommen. Leider halten nicht alle Autofahrer die Mindestbreite zwischen ihrem Fahrzeug und der Bordsteinkante ein oder blockieren durch Falschparken die komplette Straße", sagt Polizeipräsident Ekkehard Falk. Auch viele Autofahrer, die auf der Laube oder in der Bodanstraße unerlaubt die Busspur benutzen, werden verwarnt.

An diesem Tag sind nicht nur Falschparker im Visier, sondern die Stadt möchte ihre Bürger und Besucher auch anderweitig auf das Thema Verkehrssicherheit aufmerksam machen. Auf der Marktstätte sind verschiedene Stände der Kreisverkehrswacht Konstanz-Hegau aufgebaut. Simulatoren aller Art können ausprobiert werden: für einen Überschlag oder auch einen Auffahrunfall. "Was an den Ständen simuliert werden kann, hat im Ernstfall schwerwiegende Folge. Wir wollen die Verkehrsteilnehmer informieren und sensibilisieren", sagt der Geschäftsführer der Verkehrswacht, Willi Schmidberger.

Obwohl durch die Aktion alle Verkehrsteilnehmer gemeint sind, merkt der Besucher schnell: Autos stehen im Mittelpunkt. Um der vielen Autos Herr zu werden, will Oberbürgermeister Uli Burchardt: "Der Verkehr muss rechtsrheinisch verlagert, die Fahrradvermietungen ausgebaut werden. Ebenso rückt der Bau einer Gondel in den Mittelpunkt." Es sei eine Herausforderung für alle: "Wir haben viel Verkehr, aber wenig Stadt."

Die Bilanz