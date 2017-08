Konstanz 24-jähriger Autofahrer soll in Konstanz acht Autos gerammt haben

24-jähriger Autofahrer soll in Konstanz acht Autos gerammt haben

Ein 24 Jahre alter Mann soll in Konstanz mit einem Wagen acht geparkte Autos gerammt und sich dabei schwer verletzt haben.

Der mutmaßliche Unfallverursacher sei deutlich alkoholisiert und mit nicht angepasster Geschwindigkeit unterwegs gewesen, teilte die Polizei in Konstanz mit. Nach der Kollision mit den Autos und einem Zaun soll der 24-Jährige am frühen Samstagmorgen zu Fuß geflohen sein. Wenig später hätten die Beamten den Mann jedoch in einem Krankenhaus mit schweren Verletzungen angetroffen.Bisher bestreitet der 24-Jährige, mit dem Auto gefahren zu sein. Er musste eine Blutprobe sowie seinen Führerschein abgeben. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf etwa 55 000 Euro.