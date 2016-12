Konstanz 23-Jähriger wird in Schnellrestaurant bewusstlos geschlagen

Ein unbekannter Mann hat einen 23-Jährigen scheinbar grundlos zu Boden geschlagen.

In einem Schnellrestaurant in der Reichenaustraße ist es in der Nacht zum Montag zwischen zwei Männern zu einem Streit gekommen. Wie die Polizei berichtet, soll ein unbekannter Mann gegen 3 Uhr nachts einen 23-Jährigen scheinbar grundlos angegriffen und zu Boden geschlagen haben. Der 23-Jährige soll dabei kurzzeitig das Bewusstsein verloren haben und musste im Krankenhaus stationär behandelt werden.



Vom Täter sei lediglich bekannt, dass er sich in Begleitung von zwei Männern befand, wie die Polizei weiter berichtet. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Konstanz, Telefon (0 75 31) 9 95-0, zu melden.