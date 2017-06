Konstanz 21-Jähriger übersieht beschleunigendes Auto

Unachtsamkeit beschert dem Unfallverursacher einen großen Schaden

Einen leicht Verletzten und Sachschaden von rund 8 000 Euro forderte laut Pressemeldung der Polizei ein Verkehrsunfall am Sonntagabend, kurz vor 17.00 Uhr, in der Reichenaustraße. Der 21-jährige Lenker eines Pkw war von der Schänzlebrücke kommend stadtauswärts und anschließend über die durchgezogene Linie auf den Beschleunigungsstreifen in Richtung Burger King Drive-In gefahren, wobei er einen 22-jährigen auf dem Beschleunigungsstreifen fahrenden Autofahrer übersah. Bei der Kollision mit dessen Fahrzeug erlitt der 20-jährige Beifahrer im Auto des Verursachers leichte Verletzungen. Die beiden nicht mehr fahrbereiten Pkw mussten abgeschleppt werden.