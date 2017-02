Konstanz 21-Jähriger erleidet Platzwunde nach Angriff

Ein junger Mann ist am Sonntag im Herosépark angegriffen worden. Die Polizei sucht Zeugen.

Vermutlich fünf Personen haben am Sonntag gegen 3.30 Uhr einen 21-Jährigen an der Fahrradbrücke beim Herosépark angegriffen und geschlagen, teilt die Polizei mit. Der Geschädigte erlitt dabei eine Platzwunde am Kopf und musste im Krankenhaus versorgt werden.



Einer der Angreifer hat blonde, kurze, seitlich gegelte Haare, ist etwa 1,70 bis 1,75 Meter groß, dick und war mit einer Militärhose, einem schwarzen Pullover und einem schwarz-weißen Halstuch bekleidet. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter Telefon (0 75 31) 995 0 zu melden.