Konstanz 20 000 Senioren haben eine neue Vertretung

Der Konstanzer Stadtseniorenrat steht vor einem Neustart. Eines seiner großen Ziele ist, mehr auf die Rentner zuzugehen.

Er lässt keinen Zweifel an seiner Marschrichtung. Wenn der neue Vorstand des Stadtseniorenrats auf die Frage antwortet, was er in Zukunft anders oder besser machen möchte als Vorgänger, sagt Vorsitzender Hans-Jürgen Klauda wiederholt: "Wir sind ein Team". Dieses Team will die Seniorenvertretung wieder zur Ruhe bringen und sich für die Zukunft rüsten.

Alleingänge einzelner Seniorenräte soll es nicht mehr geben. Mehrheitlich gefasste Entscheidungen würden solidarisch nach außen vertreten. Anders gesagt: Das Gremium will über relevante Themen diskutieren und demokratisch über Aktivitäten entscheiden, was es zur Verbesserung der Lebenssituation der Konstanzer Senioren beitragen möchte. In der Vergangenheit fehlte es dem Rat an einem einheitlichen Auftritt. Dabei vertritt er die Interessen einer großen Bürgergruppe. In Konstanz leben rund 20 000 Menschen im Alter von über 60 Jahren. Das ist etwa ein Viertel der gesamten hiesigen Bevölkerung. Die Tendenz ist steigend, der demografische Wandel geht an der Stadt nicht vorbei.

Nachdem die frühere Vorsitzende Dorothée Schmidt im November ihr Amt niederlegte, weil der Stadtseniorenrat ihrer Ansicht nach zu wenig Wertschätzung erfahre und Gehör finde, blickt der im Januar gewählte neue Vorstand voller Tatendrang nach vorne; und das in mehrere Richtungen. Auf der einen Seite arbeitet die Seniorenvertretung "an einer besseren Öffentlichkeitsarbeit", sagt Vize-Vorsitzende Elisabeth Engesser, "wir wollen bekannter werden".

Der Rat will mehr Gesicht zeigen, unter anderem soll das über Vorträge mit Kooperationspartnern geschehen. Die Pflege war und bleibt eines der Hauptthemen. Nicht nur hierbei will der Vorstand den Kontakt zu Altenhilfe und Spitalstiftung suchen. Welche weitere Themen Relevanz haben und wie sich der Seniorenrat einbringen kann, erörtern die Mitglieder in mehreren Arbeitsgruppen.

Eine andere Seite ist die politische Mitwirkung. In Gremien der Konstanzer Altenhilfe wirkt der Stadtseniorenrat bereits mit, er will aber bei weiteren Ausschüssen und Beiräten mehr als nur in den Zuschauerreihen zu sitzen; er fordert Mitsprachrecht, er möchte Berater der Kommunalpolitik sein, und grundsätzlich nicht nur während Ausschusssitzungen gefragt werden. Dann könnte er seine Sicht der Dinge darstellen, wie schwer sie sich mit Rollatoren tun, wenn eigens abgesenkte Bordsteine zugeparkt sind und das Bahngleis nicht ohne Weiteres barrierefrei zu erreichen ist; wie unangenehm für ältere Menschen das Warten an Bushaltestellen ist, wenn dort keine Sitz- und Unterstellmöglichkeiten sind; vor welchen Herausforderungen alte Patienten stehen können, die aus dem Klinikum entlassen werden. Im Sozialausschuss, erklärt Bürgermeister Andreas Osner, hat der Seniorenrat Rede- und Stimmrecht, im Spitalausschuss sei er als Gast gerne gesehen. Osner ist guter Dinge über die künftige Zusammenarbeit von Stadtseniorenrat als Pulsgeber und Resonanzboden sowie der Verwaltung: "Wenn beide Seiten aufeinander zugehen, ist das eine gute Basis." Erste Gespräche haben bereits stattgefunden.

Um Verbesserungen im Alltag der Konstanzer Senioren zu erreichen, soll die Devise künftig konstruktive Diskussion anstatt Konfrontation lauten, erklärt Schriftführer Wolf Biehler. Er und seine Mitstreiter haben einiges vor. "Es gibt viele Dinge, die man sich erst erarbeiten muss", fügt Wolf Biehler hinzu.

Der Stadtseniorenrat setzt sich laut seiner Satzung für die Verbesserung der Lebensbedingungen älterer Menschen in Konstanz und die aktive Teilhabe am politischen Geschehen ein. Das schließt den Einsatz für altersgerechtes Wohneun und die Gesundheitsversorgung ein. Hans-Peter Klauda ist seit Januar neuer Vorsitzender, Elisabeth Engesser seine Stellvertretern, sie war bislang Schriftführerin. Dieses Amt hat Wolf Biehler übernommen. Rechnungsführerin blieb Helga Lingnau-Mayer. Volker Lerch, bis vor kurzem zweiter Vorsitzender, hatte sich aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr zur Wahl gestellt.