Allensbach 2,6 Millionen vom Land: Geldsegen für Allensbacher Schmieder-Klinik

Landesminister bringt einen symbolischen Scheck mit an den Bodensee. Förderung für neurologische Frührehabilitation

Na, wenn das keine schöne Überraschung so kurz vor dem Wochenende war: Manfred Lucha, Minister für Soziales und Integration im Land Baden-Württemberg, kündigte für gestern eine kurze Stippvisite bei den Schmieder-Kliniken in Allensbach an. "Wir hatten gedacht, dass er wegen eines anderen Termines in der Region kurz vorbeischaut und dann weiterzieht", sagte gestern Schmieder-Pressesprecher Markus Stadtmüller gegenüber dem SÜDKURIER. "Wir waren so überrascht wie alle anderen auch – damit hatten wir jetzt nicht gerechnet." Die Zusage für 2,6 Millionen Euro brachte der Minister in seinem Gepäck mit und übergab gestern den symbolischen Scheck freudestrahlend an Ärztliche Leitung und Geschäftsführung.

Ulrich Sandholzer von der Geschäftsführung hatte zwar seinen Antrag auf Förderung für die Betten der neurologischen Frührehabilitation aus dem Jahr 2015 noch vor Augen, doch auch er war gestern einigermaßen überrascht. "Natürlich hatte ich persönlich gedacht, dass der Minister die Förderung ja eigentlich gleich mitbringen könnte", sagt er lächelnd, "aber ich wusste es natürlich auch nicht." Für Baukosten und Einrichtung hatten die Schmieder-Kliniken für die Häuser mit Phase B in Stuttgart, Heidelberg und Allensbach beantragt. Phase B steht für Frührehabilitation mit meist noch schweren Bewusstseinsstörungen. Der Patient ist inkontinent, wird künstlich ernährt und ist in der Regel auf intensivmedizinische Behandlung angewiesen. Rehabilitative Maßnahmen haben eine Besserung des Bewusstseinszustandes und die Herstellung der Mitarbeit des Komapatienten an den Therapien zum Ziel.

Solche Betten der Phase B sind nach Krankenhausförderungsgesetz förderungsfähig, "daher haben wir auch keine Almosen erhalten. Wir freuen uns aber umso mehr über den nachträglichen Geldsegen".

Bereits 2013 wurde die neue Allensbacher neurologischen Früh-Rehabilitation in Betrieb genommen. Die Gesamtkosten des Projektes lagen bei rund 5,6 Millionen Euro. Für die Baukosten erhielten die Schmieder-Kliniken 1,9 Millionen Euro, für die Einrichtungen wie Betten, Beatmungsgeräte, Überwachungsanlagen oder Bettenheber weitere 750 000 Euro. "Wir haben dankenswerterweise die Hälfte der Gesamtsumme erhalten, den Rest haben wir selbst finanziert", sagt Ulrich Sandholzer.

Für die Schmieder-Kliniken in Heidelberg und Stuttgart gab es vom Ministerium weitere 6,4 Millionen. "Insgesamt sind es also neun Millionen, die wir vom Ministerium erhalten. Beantragt hatten wir 12,5 Millionen", so Ulrich Sandholzer dankbar.

Schmieder-Kliniken

1950 gründete Professor Dr. med. Friedrich Schmieder die Kliniken Schmieder in Gailingen am Hochrhein. Heute existieren sechs neurologische Rehabilitationskliniken in Baden-Württemberg. Jährlich suchen rund 13 000 Menschen mit neurologischen Erkrankungen aller Phasen und Schweregrade hier Heilung. Eigene Institute für Rehabilitationsforschung und Lehre sollen höchsten fachlichen Standard garantieren.