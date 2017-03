Bei einem Streit vor einer Shisha-Bar in Konstanz ist ein 19 Jahre alter Schweizer mit einem Messer getötet worden. Zuvor war es zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen gekommen.

Ein 19-jähriger Mann ist am frühen Samstagmorgen vor einer Shisha-Bar in Konstanz getötet worden. Dies gaben Polizei und Staatsanwaltschaft Konstanz in einer gemeinsamen Pressemitteilung bekannt. Nach den bisherigen Ermittlungen der Kriminalpolizei, war es zwischen zwei Personengruppen auf dem Parkplatz der Bar zu einer tätlichen Auseinandersetzung gekommen. Die Gründe seien demnach noch unbekannt. Im Verlauf dieses Streits habe ein noch unbekannter Täter auf den 19-jährigen Mann aus der Schweiz eingestochen. Bei der Waffe hat es sich laut Polizei vermutlich um ein Messer gehandelt.



Die Polizei richtete daraufhin eine 40-köpfige Sonderkommission ein, die bei der Kriminalpolizeidirektion in Friedrichshafen angesiedelt ist. Deren bisherige Ermittlungen haben ergeben, dass sich das verwundete Opfer noch in die Bar begeben konnte und dort zusammenbrach. Der Täter sei mit seinen Begleitern geflüchtet. Der 19-Jährige wurde unterdessen von Rettungskräften wiederbelebt, verstarb jedoch kurze Zeit später im Krankenhaus.



Die Staatsanwaltschaft beantragte daraufhin die Obduktion des Getöteten, um die Todesursache zu klären. Die Ermittlungen laufen derzeit auf Hochtouren, die Sonderkommission fahndet nach dem mutmaßlichen Täter sowie seinen Begleitern.