vor 2 Stunden Konstanz 19-Jähriger bei Prügelei in Gaststätte schwer verletzt

Konstanz (dpa/lsw) - Bei einer Schlägerei in einer Gaststätte in Konstanz ist ein 19-Jähriger schwer verletzt worden. Der Mann sei in der Nacht zum Sonntag wegen eines «nichtigen Anlasses» mit einem 18-Jährigen in Streit geraten, teilte die Polizei in Konstanz mit.