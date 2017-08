Konstanz 19-Jähriger bei Prügelei in Gaststätte schwer verletzt

Bei einer Schlägerei in einer Gaststätte in Konstanz ist ein 19-Jähriger schwer verletzt worden.

Der Mann sei in der Nacht zum Sonntag wegen eines "nichtigen Anlasses" mit einem 18-Jährigen in Streit geraten, teilte die Polizei in Konstanz mit. Demnach schlug der 18 Jahre alte Mann den Älteren bewusstlos und trat am Boden weiter auf ihn ein. Als sich ein 20 Jahre alter Mann schützend vor seinen Freund stellen wollte, sei die Schlägerei eskaliert. Bis zu zehn Menschen hätten sich anschließend in der Gaststätte geprügelt, so die Polizei. Der 19-Jährige wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.