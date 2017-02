18-Jährige fährt ungebremst in Kreuzung

Weil sie dachte, sie habe Vorfahrt, ist eine 18-jährige Autofahrerin ungebremst auf eine Kreuzung gefahren und hat dabei ein anderes Auto getroffen.

Eine 18-jährige Autofahrerin ist mit ihrem Wagen am Montagmittag ungebremst in eine Kreuzung gefahren und dabei auf das Auto einer 31-Jährigen geprallt. Laut Bericht der Polizei soll die 18-Jährige in der Annahme vorfahrtsberechtigt zu sein, ungebremst in Fahrtrichtung Reichenaustraße von der Rudolf-Diesel-Straße in die Kreuzung zur Carl-Benz-Straße/Line-Eid-Straße eingefahren sein. Durch den wuchtigen seitlichen Aufprall wurde der Wagen der 31-Jährigen gegen einen in der Linde-Eid-Straße an der Kreuzung stehenden Renault geschleudert. Ein Mitfahrer der 18-Jährigen wurde schwer, die junge Fahrerin selbst leicht und die beiden Insassen der 31-Jährigen ebenfalls jeweils leicht verletzt. Sämtliche beteiligten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf rund 21 000 Euro geschätzt.