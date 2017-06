Konstanz 15 Jahre, zwei Bücher und eine Geschichte: Wie aus einer fixen Idee von ein paar Freunden eine ganze Fantasy-Welt entstand

Mario Müller ist Improvisationsschauspieler, Kreativitätstrainer, Faustballspieler beim VfB Friedrichshafen – und Autor. Basierend auf einer Fantasie-Welt, die er während des Studiums mit Freunden entwickelte, hat er zwei Bücher geschrieben

Fünf Sekunden. Mehr Zeit hat Mario Müller nicht. Der Improvisationsschauspieler des Theaters mit beschränkter Hoffnung (TmbH) muss sich normalerweise innerhalb kürzester Zeit eine Geschichte überlegen. Nun nahm er sich fünf Jahre Zeit, um eine Fantasy-Geschichte aufzuschreiben: Die Erzählung unter dem Titel „Weltennacht“ erstreckt sich über zwei Bücher und etwa 1250 Seiten. Die Erschaffung der Welt Eleas, in der die Weltennacht-Bücher spielen, begann sogar schon vor fünfzehn Jahren. Trotz dieser langen Zeit der Entwicklung und Umsetzung hat die Entstehung der Bücher überraschend viel mit Improvisation zu tun. Das Weltennacht-Universum hat seinen Ursprung in Müllers Zeit als Student der Universität Konstanz. Er entwickelte die Welt Eleas gemeinsam mit seinem besten Freund Johannes und drei weiteren Freunden im Rahmen von Rollenspielen. Bei einem solchen Rollenspiel wird das Geschichtenerzählen zur Gruppenaktivität: „Es gibt einen Spielleiter, der bestimmte Regeln der Fantasie-Welt festlegt, und eine Reihe von Spielern, die sich als Fantasie-Charaktere innerhalb des vorgegebenen Szenarios bewegen“, erläutert Müller. Der Autor und seine Freunde improvisierten also nach bestimmten Vorgaben und erzählten dabei Geschichten – ähnlich wie Improvisationsschauspieler es auf der Bühne tun. Und tatsächlich sind diese beiden Tätigkeiten in Müllers Lebenslauf miteinander verschränkt: 2002 begann die Freundesgruppe Weltennacht-Geschichten zu entwickeln, 2004 trat Müller zum ersten Mal mit dem TmbH auf. Weltennacht erhielt so neue Inspiration: „Das Improvisationstheater begann, die Geschichten zu beeinflussen – zum Beispiel durch neue Erzähltechniken und unterschiedliche Arten, Spannung zu erzeugen.

“ Zusammen dachte sich die Freundesgruppe eine Reihe von fesselnden Abenteuern aus. Immer wieder sagten sie: „Daraus müsste man wirklich einen Roman machen!“ Das hat Mario Müller nun getan. Die beiden Bücher erzählen von „einer Gruppe aus sehr unterschiedlichen Charakteren, die über eine gemeinsame Gaunerei zusammenfindet und die Nachfolge einer früheren Heldengruppe antritt.“ Laut Müller wurde die Geschichte viel länger als ursprünglich geplant – und er hat noch viel mehr zu erzählen: Vier weitere Weltennacht-Bücher sind bereits in Planung.

Passend zur außergewöhnlichen Entstehungsgeschichte von Weltennacht, hat Mario Müller auch eine eher unübliche Art der Finanzierung und Veröffentlichung gewählt: Die Fantasy-Romane werden ausschließlich im Internet auf einer Crowdfunding-Seite verkauft. Wer eines oder beide Bücher erwerben möchte, kann diese noch bis Sonntag, den 25.Juni, bestellen. In herkömmlichen Buchläden oder auf anderen Internetseiten wird Weltennacht laut Müller nie zu finden sein. Doch nicht nur deshalb sind die Bücher ganz besondere Sammlerstücke: Sie beinhalten jede Menge Erklärungs- und Vertiefungsmaterial – ein Geschenk an alle, die sich ausführlich mit der Fantasie-Welt Eleas auseinandersetzen wollen. „Dieses Material ist jedoch nicht notwendig, um der Geschichte folgen zu können“, so Müller.

Wie war es, sich einmal fünf Jahre Zeit zu lassen, um eine Geschichte zu erzählen? „Großartig“, antwortet der Autor, „Ich konnte mir Zeit nehmen, detaillierte Bilder zu zeichnen und sie wirken zu lassen.“ Auch die emotionalen Prozesse der Charaktere sind ein wichtiges Thema – Müller empfiehlt seine Bücher deshalb für Leser ab 14 Jahren.

Crowdfunding